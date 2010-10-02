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Politika

CHP İL BAŞKANLARI: TÜZÜK KURULTAYINA GEREK YOK ANKARA (A.A)

02 Ekim 2010 19:35

-CHP İL BAŞKANLARI: TÜZÜK KURULTAYINA GEREK YOK  ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında devam eden CHP İl Başkanları toplantısında, il başkanlarının ''tüzük kurultayına gerek olmadığı'' yönünde imza toplayarak, genel başkana sunduğu öğrenildi.  Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 10.00'da Genel Merkezde başlayan İl Başkanları toplantısı devam ediyor. Bu arada devam eden toplantıda il başkanlarının ''tüzük kurultayına gerek olmadığı'' yönünde imza toplayarak, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sunduğu belirtildi.  İl Başkanlarının toplantı sonunda bir bildiri sunabileceği de kaydedilirken, il başkanlarının tamamının bildiriyi imzaladığı bildirildi.  

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