-CHP İL BAŞKANLARI TOPLANTISI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - CHP İl Başkanları toplantısı sona erdi. Toplantıda, illerin referandumdaki çalışmaları ile 2011 genel seçimleri değerlendirildi. CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında sabah saat 10.00'da başlayan toplantı yaklaşık 11 saat sürdü. Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, her il başkanı söz alarak referandumda yaptıkları çalışmaları aktardı ve 2011 genel seçimleriyle ilgili görüşlerini açıkladı. Toplantı, Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarına ayrı ayrı yanıt vermesi, genel değerlendirmesi ve ''Çok çalışacağız, iktidara yürüyeceğiz'' sözleriyle sona erdi. Öte yandan toplantıda, bir internet sitesinde Genel Sekreter Önder Sav ile ilgili çıkan bir haber sebebiyle kısa süreli gerginlik yaşandığı ileri sürüldü. Gerginliğin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ''konuyu kapatalım'' şeklindeki konuşmasıyla sonlandığı ve büyümediği ifade edildi. Bu arada yarın saat 10.00'da Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Meclisi toplantısının yapılacağı bildirildi.