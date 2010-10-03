-CHP İL BAŞKANLARI TOPLANTISI 11 SAAT SÜRDÜ ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - CHP il başkanları ortak basın açıklaması yaparak, CHP örgütünün, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu'nun çalışmalarından memnun olduğunu bildirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP il başkanları, 11 saat süren toplantının ardından ortak basın açıklaması yaptı. CHP Bursa İl Başkanı Gürhan Akdoğan, Artvin İl Başkanı Uğur Bayraktutan ve Çanakkale İl Başkanı Serdar Soydan imzasıyla 81 il başkanı adına yapılan ortak basın açıklamasında, CHP'nin 22-23 Mayıs 2010 tarihindeki kurultaydan bugüne kadar başarılı çalışmalar yapıldığı belirtildi. ''Kısa zaman içinde Sayın Genel Başkanımız olağanüstü bir çaba ve enerji örneği sergileyerek başarıda öncülük etmiştir'' denilen açıklamada, ''Zamana karşı yarışılarak illerimizin tamamına yakın sayısında ve diğer önemli yerleşim birimlerinde düzenli, etkili ve görkemli mitingler yapılmış, seçmenin halk oylaması konusunda duyarlı olması sağlanmıştır. İktidar partisinin kamu ve belediyelerin olanaklarının yanında kendisine sağlanan yazılı ve görsel basın yayın organları desteği propagandada sağlanan yüzde 58 evet oyunda çok etkili olmuştur'' değerlendirmesinde bulunuldu. CHP il ve ilçe örgütlerinin Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez'in çalışmalarına destek olduğu ve görevlerini önemli ölçüde gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, ''CHP örgütlerinin gerekli çaba ve etkinliği göstermediği'' yönündeki yorumların CHP örgütüne haksızlık olduğu savunuldu. ''Aksayan, çalışmalara ayak uyduramayan bazı birimler varsa bunlar zaman içinde elbette düzenlemeye tabi tutulmalıdır'' denilen açıklamada, çoğunluğu büyük bir özveriyle çalışan, çabalayan örgütlerin örselenmemesi gerektiği ifade edildi. Yazılı açıklamada, 2011 yılında yapılacak genel seçimlere örgütlerin bir ay içinde hazırlık yapmasının kararlaştırıldığı belirtilerek, halk oylaması sürecindeki bilgisayar teknolojilerinin il örgütlerince yararlanılma performansının değerlendirildiği, bu teknolojik yöntemin 2011'deki genel seçimlerde daha etkin ve verimli kullanılmasına karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, ''Örgütlerimiz, Milletvekili Genel Seçimine çok az bir zaman kalmışken parti içinde bir kurultay tartışmasını uygun bulmamaktadır. Genel seçimde gerçekleşeceğine yürekten inandığımız CHP iktidarını engelleyecek davranışlarda ve arayışlarda olanlara CHP örgütü geçit vermeyecektir'' ifadesine yer verildi.