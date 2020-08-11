CHP il başkanının cinayetinde azmettirici olduğu gerekçesiyle mahkûm edilen İyi Partili İl Başkanı Ay: Azmettiricilik yapmadım, öldüren kaçak ülkücülere ev tuttum

17 Haziran 1980’de Nevşehir CHP İl Başkanı Avukat Zeki Tekiner, CHP üyesi olan bakkal Yavuz Yükselbaba’nın dükkânında Mehmet Onur Miman, Uğur Coşkun adlı iki ülkücü tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tekiner ve Yükselbaba hayatını kaybetti. Tekiner ailesince cinayeti azmettirmekle suçlanan İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, "asla bir azmettiricilik ve yardımcılık yapmadım. Ancak onu öldüren iki ülkücü kaçak ülkücüydü. O ülkücülere burada ev tuttum ve iş buldum" dedi.

"Benim bütün olaya katkım bundan ibaret. Onlar davamızın, hareketimizin kaçaklarıydı" diyen Ay, "Genel merkez tarafından bana gönderilmişlerdi" diye konuştu. Öte yandan Tekiner için “Yerli, milli adamdı. Sağ olsaydı şu an bizim yanımızda olurdu” diyen Ay, İyi Parti olmasa CHP’ye oy vereceğini söyledi.

Saldırganları azmettirdiği iddia edilen Ülkü Yolu Derneği İç Anadolu Eğitim Sorumlusu Ömer Ay, olaydan kısa süre sonra Almanya’ya gitti. 14 Şubat 1982‘de Almanya’nın Hamburg kentinde yakalanan ve 9 Kasım 1982’de 'Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi' gereği, Türkiye’ye iade edilen Ay, Tekiner cinayetinin faillerine yardım etme suçlaması ile yargılandı. İdama mahkûm edilen Ay’ın cezası 20 yıl ağır hapis cezasına çevrildi. Ömer Ay, beş yıla yakın süre hapiste kaldıktan sonra 4 Haziran 1986 tarihinde tahliye edildi. Ömer Ay’ın yargılanması çeşitli aşamalardan sonra Diyarbakır 7. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1 Numaralı Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi’nin 13.09.1993 tarihli, 1991/16 esas ve 1993/9 karar sayılı mahkûmiyet kararı ile son buldu. O gün kanlı bir cinayette azmettirici olmakla suçlanan Ömer Ay, geçen ay İyi Parti Nevşehir İl Başkanı olarak atandı.

Bu atamaya Tekiner ailesinden tepki geldi. Tekiner’in oğlu Bülent Tekiner, verdiği bir röportajda konuyla ilgili Kılıçdaroğlu’na mektup yazmasına rağmen cevap alamadığını öne sürerek, “CHP bizi yalnız bıraktı. Kendimi hiç bu kadar dışarıda ve yalnız hissetmemiştim” dedi.

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Ay: “Zeki Tekiner, sağ olsaydı şu an bizim yanımızdaydı”

Tekiner ailesinin suçlamalarının hedefindeki İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in sorularını yanıtladı. Ay, şunları kaydetti:

Zeki Tekiner sağ olsaydı şu an bizim yanımızdaydı. Makul, düzgün, namuslu bir adamdı. Ben asla vurulmasına öldürülmesine de onay vermiş değilim. Bizim Gün Sazak'ın vurulmasından sonra bizim ülkücü camiada bir infial oluştu. Böyle gelişi güzel solcu bildiklerine eylem yaptılar, vurdular, öldürdüler Türkiye'nin her tarafında oldu bu.

“Azmettiricilik yapmadım, öldüren kaçak ülkücülere ev tuttum”

Zeki Tekiner’in öldürülmesinden asla haberim olmadı, asla bir azmettiricilik ve yardımcılık yapmadım. Ancak onu öldüren iki ülkücü kaçak ülkücüydü. O ülkücülere burada ev tuttum ve iş buldum. Benim bütün olaya katkım bundan ibaret. Onlar davamızın, hareketimizin kaçaklarıydı. Genel merkez tarafından bana gönderilmişlerdi. Ben burada onlara ev tuttum hatta meşruiyet içinde mücadele edilmesi gerektiğini, insan öldürmekle hiçbir netice alınamayacağını, öldürmekle solcuları tüketemeyeceklerine dair nasihatlarda bulunmuş biriyim.

“Pişmanım dersem suçu kabul etmiş olurum ama üzüldüm gerçekten de”

Öldürülmesine üzüldüm. Pişmanlık ifade etmedi laflarını ciddiye almıyorum. Kime ifade edeceğim pişmanlığımı...Varıp da öldürülmüş bir adamın çocuklarına diz çöküp 'özür mü dileriz' mi diyecektim. O zaman ben suçu kabullenmiş olurum ama üzüldüğümü ifade edebilirim. Üzüldüm gerçekten de.

“Zeki Tekiner, yerli milli bir insandı, Marksistliği yoktu”

Ölümüne üzüldüm. Yanında masum biri de öldürüldü. Zeki Tekiner, bugünün tabiriyle yerli ve milli insandır. Öyle marksistliği sosyalistliği yoktu.