CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan Flormar işçilerine destek: Direnişin, insanı güzelleştirdiğini dünyaya gösterdiniz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sendikal faaliyetlerde bulundukları için işten çıkarılan ve 81 gündür fabrikanın önünde eylem yapan Flormar işçilerini ziyaret etti. Kaftancıoğlu, Flormar işçilerine "Sizler direnişin, insanı güzelleştirdiğini dünyaya gösterdiniz. Sonuna kadar mücadelenizi destekliyorum" dedi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan kozmetik firması Flormar’ın sendikalaştıkları gerekçesiyle işten çıkardığı işçilerin 15 Mayıs’tan bu yana fabrika önünde sürdürdükleri eylem 81. gününde 2018’in Ocak ayında Petrol-İş Sendikası’na üye olup haklarını almak isteyen bir grup işçinin tazminatsız bir şekilde işten atılmasıyla başlayan süreçte bugüne kadar çoğu kadın 132 Flormar işçisinin işine son verildi. Sendikal haklarıyla birlikte işlerine geri dönene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyleyen işçilere bir destek de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan geldi.

"Flormar’ın değil direnişin, direncin insanları güzelleştirdiğini dünyaya gösterdiniz"

Fabrika önünde eylem yapan işçileri ziyaret eden Kaftancıoğlu, “Emeklerinizin karşılığını istediğiniz için işinize son verildi. Hatta bazılarınız direnişteki arkadaşlarınıza destek olduğunuz, yanlarına gittiğiniz, alkışladığınız için işinizden oldunuz. Bu fabrikada bir işçiye emeğinin karşılığı olan ücretin çok altında maaş verip o işçiyi 5 kişilik iş yapmaya zorluyorlar. Bu fabrikada işçilere mobbing uygulanıyor, en ufak hatalarında tutanak tutulup maaşlarından kesinti yapılıyor. Bu iş yerinde kadın işçiler aynı işi yaptıkları halde erkek işçilerden daha az ücret alıyor. Bu iş yerinde bu fabrikada işçi sağlığı ve güvenliği hiçe sayılıyor. Bu yüzden burada direniş tereddütsüz en meşru haktır ve mutlak zafere kadar sürecektir. İşçi arkadaşlarımız, sendikalı olarak işlerine geri dönmek, ücretlerine zam ve işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını istiyorlar. Sizler 81 gündür gerçekleştirdiğiniz bu direnişle Flormar’ın değil direnişin, direncin insanları güzelleştirdiğini dünyaya gösterdiniz. Bu haklı isteklerinizle bu inancınızla mutlaka kazanacaksınız. Sonuna kadar bu mücadelenizin yanında olacağım” dedi.

"Ne mutlu kadın mücadelesi"

CHP’li Kaftancıoğlu konuşmasında Ümit Kaftancıoğlu’nun bir sözünü de hatırlatarak şunları söyledi: “1980 yılında Ümit Kaftancıoğlu şunları söylüyordu; ‘Bir fabrikanın varlığı sermayesi mi, makinesi mi, patronun kasası mı? Elbette hayır. Bir fabrikanın varlığı işçisi. Arılar gibi bal yapan, üreten, yaşamı sürdüren işçiler. İşçilerin sesi, eli ayağı, evi, yolu, ekmeği, tulumları, çocukları, semti, gecekondusu, fırını, bakkalı, kasabı, yol parası, gelişi, gidişi, grevi, tutumu, sigorta, güvence savaşımı... Yaşamı oluşturan zincir budur.' İşte sizin bu direnişiz yaşamı oluşturan zincirin bir parçasıdır. Ne mutlu kadın mücadelesini, sınıf mücadelesini yücelten sizlere. Bu direnişiniz, tüm Türkiye’deki sınıf mücadelesi yapanların yoluna ışık olacaktır. Emin olun, eninde sonunda haklarınızı kazanacaksınız.”