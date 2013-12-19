CHP: İktidarların hesap vermekten kaçtığı rejimlerde yolsuzluk vardır

Prof. Sencer Ayata Başkanlığında çalışmalarını sürdüren CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun Ekonomi Politikaları Genel Başkanlığı ile birlikte hazırladığı raporda parlamentonun denetim yetkisi ve TBMM adına denetim yapan Sayıştay'ın gönderemediği raporlar nedeniyle çıkan kriz değerlendirildi. "Vatandaş Vergisini Veriyor, Hükümet de Hesabını Verecek" başlığını taşıyan raporda, AKP Hükümeti'nin denetimden kaçtığı, parlamento adına denetim yapan Sayıştay'ın yetkilerini budadığı anlatıldı.

Üç bakanın adının karıştığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturması hükümeti sarsarken yayımlanan CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun "Politika Notu"nda "İktidarların hesap vermekten kaçtığı rejimlerde yolsuzluk vardır, usulsüzlük vardır, haksız kazanç vardır, hak gaspları vardır, tüyü bitmemiş yetimin hakkının yenmesi vardır" ifadesi kullanıldı.

Hükümetin, demokrasinin temel ilkelerinden olan "bütçe hakkı"na aykırı olarak kamu harcamalarının denetimini engellemeye çalıştığı belirtilen raporda, Sayıştay'ın budanan yetkilerine ve TBMM'ye gönderilemeyen denetim raporlarına işaret edildi.

Kamu kuruluşlarının mali tablolarının incelenmesinin yönetmelik değişikliği ile üç yıl daha engellendiği belirtilen Politika Notu'nda, "Sayıştay Başkanı ile 50 Sayıştay üyesinden 42'sinin parlamentoda hiçbir uzlaşma aramayan AKP çoğunluğunca seçildiğine" vurgu yapıldı.

CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun, Ekonomi Politikaları Genel Başkanlığı ile birlikte hazırladığı "Vatandaş Vergisini Veriyor, Hükümet de Hesabını Verecek" başlıklı "Politika Notu"nun tam metni şöyle:

Metni okumak için tıklayınız