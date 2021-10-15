CHP, iktidara geldiğinde izleyeceği ilk 1 yılın haritasını çıkardı; "Önceliğimiz yargı, ekonomi, sağlık"

CHP'nin iktidara gelmesi halinde ilk bir yılda izlenecek yol haritası belli oldu. Partideki çalışma kurulları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu bir taslak ortaya konuldu. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak “Önceliğimiz yargı, ekonomi, sağlık” dedi.

CHP'nin yol haritası şöyle şekillendi:

Siyaset ve seçim

"Siyasi Ahlak Yasası çıkarılacak. Anayasa değişikliğiyle yeni bir merkez-yerel dengesi kurulana kadar, yerel yönetimler merkezi idarenin boyunduruğundan uzak tutulacak. Bütünşehir Kanunu değişecek. Seçim güvenliği için parmak boyası uygulaması tekrar getirilecek."

"Liyakat gelecek"

"Başta Tank Palet Fabrikası olmak üzere güvenlik ve stratejik önemi bulunan özelleştirilmiş kurumlar tekrar kamulaştırılacak. Kamudaki tüm atamalar liyakat sistemi ile yapılacak."

Yargı-basın özgürlüğü

"Basına ve sosyal medyaya sansür kaldırılacak. Düşünce suçundan dolayı kimsenin özgürlüğü kısıtlanmayacak. Bu suçtan tutuklu olanlar serbest bırakılacak. Yargı bağımsızlığı sağlanacak. HSK yeniden yapılandırılacak."

OHAL'e denetim

"15 Temmuz'dan sonra ilan edilen OHAL sürecinde hukuki dayanaktan yoksun tüm uygulamalar yargısal denetime tabi tutulacak. Yargı kararı olmaksızın KHK'larla mesleğini yapamaz hale getirilen vatandaşların hakları iade edilecek."

Gençlere destek

"Üniversiteye kayıt yaptıran her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart verilecek. Pasaport harcı alınmayacak. İlk sıfır otomobilde ÖTV sıfır olacak. Yeni mezunların ilk işe girişlerinde iki yıl süreyle vergi ve prim ödemelerini devlet karşılayacak. Tarım ya da hayvancılıkta iş kuracak olana destek verilecek."

"İyi hal bitecek"

"Kadın cinayetlerinin failleri için ceza indirimi, iyi hal indirimi uygulanmayacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü resmi tatil olacak. Kamu yönetim kademelerinde en az yüzde 33 kadın kotası uygulanacak. Kadın STK'larına kira desteği verilecek."