CHP iddialarında ısrarlı

CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Akif Hamzaçebi, önceki gün gündeme getirdiği "SPK'nın Kanal 7 hakkında uzmanların suç duyurusu öneren raporunu işleme koymadığı" yönündeki iddialarının arkasında olduğunu söyledi.



CHP Trabzon milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Akif Hamzaçebi, "Sayın Başbakan'ın öfke ve hakaret dolu üslubu, işleme konulmayan SPK raporunun üstünü örtmeye yetmez" dedi.



Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 13 Eylül Cumartesi günü CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK üyesi Ali Kılıç ile yapılan basın toplantısında Kanal 7 hakkında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) uzmanlarınca yapılan incelemede, 1 Mart 2007 tarihli rapor düzenlendiğini ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ile iki yönetim kurulu üyesini kapsayan raporun o tarihten bu yana cumhuriyet savcılığına gönderilmediğini aktardıklarını hatırlattı.



Konuyla ilgili SPK Başkanı Turan Erol'un yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da raporun işleme konulmaması için Erol'a talimat verip vermediğini, Karaman ve Erol ile aralarında rapor hakkında üçlü bir görüşmenin yapılıp yapılmadığını, bu görüşmede konunun Kanal 7 lehine sonuçlandırılmasını isteyip istemediğini ve Erol'un kendisine "merak etmeyin, konuyu halledeceğim" şeklinde bir beyanatı olup olmadığı yönünde sorular sorduğunu belirten Hamzaçebi, Başbakan'ın partisinin Şişli kongresinde konuyla ilgili bir talimatının olmadığını, bunu ispat edemeyeni de alçaklıkla ve şerefsizlikle suçladığını aktardı.



Hamzaçebi, "Ortada olan bir gerçek vardır. Kanal 7 hakkındaki suç duyurusu raporu 19 aydır işleme konulmamıştır. İşleme konulmaması bir yana

raporun 22 Temmuz 2007 seçimlerinden önce işlemden kaldırılması için SPK'nın aldığı bir karar söz konusudur. Burada Kanal 7 ile ilgili açık bir koruma vardır" diye konuştu.



Başbakan'ın dünkü konuşmasında sorularını tam kapsayan açıklama yapmadığını ifade eden Hamzaçebi, şöyle devam etti:



"Şeref konusunda hassasiyet gösteren ve kendisini eleştirenleri 'alçak' ve 'şerefsiz' olmakla suçlayan Sayın Başbakan öncelikle Kanal 7 hakkındaki bu korumanın nedenini açıklamak zorunda. Sayın Başbakan'ın öfke ve hakaret dolu üslubu, işleme konulmayan SPK raporunun üstünü örtmeye yetmez."



-"SPK SUÇ İŞLEDİ"-



Bir gazetecinin, SPK'nın yaptığı yazılı açıklamada "raporu doğruladığı ancak suç duyurusuna gerek olmadığını açıkladığını" ifade etmesi üzerine

Hamzaçebi, açıklamanın ifade ettiği konuları tekzip eden ve yalanlayan bir açıklama olmadığını söyledi.



Hamzaçebi, Kanal 7 yetkilileri hakkında 1 Mart 2007'de düzenlenmiş suç duyurusunu gerektiren raporun 19 aydır işleme konulmadığını seçimler öncesinde işleme konulmaması için SPK'nın karar aldığını savundu. SPK'nın suç işlediğini öne süren Hamzaçebi, ortaya konan görüşlerin de hukuki olmadığını iddia etti.



Akif Hamzaçebi, bir basın mensubunun üçlü görüşme hakkında nasıl bilgi sahibi olduğunu sorması üzerine, Başbakan Erdoğan'ın bir açıklama yapması ile konunun açıklığa kavuşacağını söyledi. Konu hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunun ve belgelerin neden yeni ortaya çıktığının sorulması üzerine, eline bir belge ulaşması durumunda bunu saklama gibi bir alışkanlığının olmadığını belirten Hamzaçebi, şöyle devam etti:



"Ne ben, ne de benim partim bir medya grubu ile sayın Başbakan arasında geçen tartışmanın tarafı değil. Ben başka bir şey söylüyorum. Almanya'daki Deniz Feneri davası ile bağlantılı olarak burada Almanya'da savcının iddianamesine konu olan bazı iddialarla paralellik gösterebilecek iddiaların Türkiye'de delillendirilmesini sağlayabilecek bir incelemenin yapılmadığını, yapılamadığını, ileriye gidemediğini söylemek istiyorum."





