CHP içinde iki farklı 'Yıldırım' görüşü

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK), Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı olmasıyla ilgili bundan sonra atılacak adımların ele alınacağı belirtiliyor. Konunun Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmasını isteyenlerin yanı sıra; kampanya döneminde bu tartışmanın sürmemesi gerektiği görüşü de dile getiriliyor. CHP’de bazı kesimlerin ise kampanya döneminde bu konu üzerine gitmenin iktidara bir “mağduriyet” söylemi geliştirilmesine yönelik yeni bir imkân verebileceği endişesini belirtiyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine Yıldırım’ın adaylığını Cumhuriyet’e değerlendiren CHP’nin Anayasa Komisyonu üyesi Murat Emir, bu konuda anayasanın son derece açık olduğunu belirterek, “Yıldırım’ın istifa etmesi gereği apaçık ortadadır” diye konuştu. Emir, Yıldırım’ın istifa etmemesi durumunda öncelikle Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bu konuda bir karar vermesi gerektiğini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, “Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmezse kendisini tanımadığımızı belirtmek isteriz” dedi.