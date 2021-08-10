CHP için "Bunları asmak şart" diyen AKP'li belediye başkan yardımcısı görevden alındı

Sosyal medya hesabından hesabından CHP'yi "Lanet bir parti" olarak nitelendirip "Bunları asmak şart" paylaşımı yapan Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan görevinden alındı.

Şanlıurfa'da AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın yardımcısı olan Navi Çokan, sosyal medya hesabından, "Bu ülkeye atandığı günden beri, bu ülkenin insanına dayatmacı politikalarını her fırsatta sürdürmeye devam eden CHP gibi bir lanet parti yer yüzünde var mıdır? Bu sefer ciğerlerimizi hedef alan politikalar peşinde. Bunları asmak şart. Hiçbir zaman halkı dinlemediler. Hep zoraki, hep zoraki" paylaşımı yaptı.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre; Çokan bugün görevinden alındı.

Sert tepki geldi

Bu paylaşıma CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ve CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir başta olmak üzere gelen çok sert tepkiler tepkiler üzerine mesajını, "Ciğerlerimizi (Ormanlarımızı) hedef alan politikalar peşinde olanlara idam yasası şart" şeklinde değiştirdi.

Ancak, CHP Milletvekili Aziz Aydınlık ve İl Başkanı Hayrettin Cidir'in de aralarında bulunduğu bir grup önce suç duyurusunda bulunup, ardından devlet memuru olan Navi Çovak hakkında gerekenin yapılması isteminde bulunmuştu.

"Tasvip etmemiz mümkün değildir"

Gelen sert tepkiler üzerine Belediyeden açıklama geldi. Akçakale Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kamuoyu gündeminde yeralan belediye personelimizin talihsiz beyanatı ile ilgili konu adli makamlara intikal etmiştir. Soruşturmanın selameti için personelimizi başkan yardımcılığı görevinden almış bulunmaktayız. Konu ile ilgili olarak adli makamların kararı beklenmektedir. Nefret ve ırkçılık söylemini kim söylerse söylesin tasvip etmemiz mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.