CHP İç Anadolu Masası kuruldu; 12 ilde çalışma yürütecek

Cumhuriyet Halk Partisi, Doğu ve Karadeniz ardından İç Anadolu Masası da kurdu. Aralarında Konya ve Çorum’un da bulunduğu 12 ilde çalışmalarını yürütecek olan masanın koordinatörlüğünü CHP’li Ahmet Önal yapacak.

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında CHP İç Anadolu Masası kuruldu. İç Anadolu Masası, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdürecek. Bugün yapılan toplantı ile birlikte, CHP’nin milletvekili çıkaramadığı veya düşük oy aldığı bölgelerde örgüt kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdüren Doğu ve Karadeniz masalarının ardından İç Anadolu Masası kurulmuş oldu. Masa üyeleri bu illerdeki sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütlere ve ilin/bölgenin tanınmış etkili isimleri ile görüşerek CHP'ye dair görüşlerini, eleştirelerini raporlayarak bölgedeki parti oylarının artırılması için çaba sarfedecek.

İç Anadolu Masası; Aksaray, Çankırı, Çorum, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat’ta çalışmalarını sürdürecek.

“Üye arkadaşlarımız il il, köy köy gezerek çalışma yürütecek”

Oğuz Kaan Salıcı, İç Anadolu Masası’nın kuruluşuna ilişkin şunları söyledi:

“CHP olarak toplumun tüm kesimlerine ulaşacak çalışmalar yürütüyoruz. İç Anadolu Masası ile birlikte az oy aldığımız illerimizde örgüt kapasitesini artırarak oy oranımızı yükseltmeye yönelik yaptığımız çalışmalarımıza bir yenisini ekledik. Daha önce Doğu Masası ve Karadeniz Masası’nı kurmuştuk. Bu iki masanın yaptığı çalışmalardan olumlu sonuçlar aldık. Bu bölgelerde üye sayımızda ciddi artış gözlendi. Şimdi de İç Anadolu’da bulunan 12 ilde üye sayısını artırmaya yönelik çalışmaya başlıyoruz. İç Anadolu Masası kapsamındaki 12 ilde, 2018 seçimlerinde AKP yüzde 52,9 CHP ise yüzde 13,1 oranında oy almıştı. İç Anadolu Masası üyesi arkadaşlarımız il il, köy köy gezerek çalışma yürütecek. Yapacağımız çalışmalarla hem üye sayımızı, hem de oy oranımızı artıracağız. Biz bütün bu çalışmaların, bütün bu motivasyonun sonucunda iktidar olacağımıza inanıyoruz.” (ANKA)