-CHP Hüseyin Aygün'ün savunmasını istedi ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün açıklamalarının partilerinin resmi görüşü değil, Aygün'ün kendi görüşü olduğunu belirterek, ''Yaptığı açıklamalarda çeşitli rahatsızlıklar verdiği için MYK kendisinden savunmasını talep ediyor'' dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Güler, toplantıda Suriye ilişkin gelişmelerin ele alındığını belirterek, şunları söyledi: ''Türkiye sıcak bir savaşın içerisinde olmamalıdır. Türkiye olası bir savaşın yüksek maliyetlerini kaldıramaz. Türkiye'yi böyle bir ağırlığın altına sokmaya AKP'nin hakkı yoktur. İzlediği politikayı AKP'nin bir kez daha gözden geçirmesi gerektiği kanısındayız. Bu çerçevede bize yöneltilen Esad rejiminin savunuculuğu gibi değerlendirmeleri yalnızca hedef saptırma olarak görüyoruz.'' Güler, bir gazetecinin CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün açıklamalarının MYK'da gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine ise konunun MYK'da gündeme geldiğini söyleyerek, "Hüseyin Aygün arkadaşımızın yaptığı bu açıklamaya ilişkin savunmasının alınmasına karar verildi.Bu CHP'nin resmi görüşü kuşkusuz değildir. Arkadaşımızın kendi görüşlerini dile getirdiği orada açık. Yaptığı açıklamalarda çeşitli rahatsızlıklar verdiği için zaten MYK kendisinden savunmasını talep ediyor'' diye konuştu. Vicdani ret çalışmalarına yönelik bir soru üzerine de Güler, şu değerlendirmede bulundu: ''Vicdani ret konusu ordu örgütlenmeleriyle de doğrudan ilgili bir konu bildiğiniz gibi. Bazı açıklamalar yapılıyor ki 'zorunlu askerlik sistemine aykırıdır' şeklinde. AİHM'nin açık kararları var. Bizde uygulanan askerlik sisteminin ortadan kaldırılmasını gerektiren bir uygulama değil, dolayısıyla niteliği ve sınırları kuşkusuz çok tartışma konusu. O tartışma yapılarak vicdani ret konusunda genel olarak, partimizin bakışı olumlu. Ancak bir kez daha söylemek isterim, bu askerlik sisteminin değiştirilmesi gibi bir sonuca götürülürse tartışma değişir. Niteliği ve sınırları itibariyle tanımlaması söz konusu olduğunda tartışma oldukça heyecanlı hale gelir.'' Güler, tutuklu milletvekillerinin durumuna ilişkin AK Parti ile bir mutabakat metni imzaladıklarını anımsatarak, ''Verilen sözü, hele söz yazılmışsa, yazılı hale gelmiş sözü namus sayarız. Dolayısıyla sözün namusunun yerine getirme beklentimiz, dün yapılan o talihsiz açıklamaya rağmen hala sürüyor'' dedi.