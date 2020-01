CHP: Hükümeti kurma gorevi verilmemesi milli iradenin gaspıdır, koalisyonu Cumhurbaşkanı engelledi

CHP Parti Meclisi, seçim sürecine ilişkin olarak 8 maddelik bildirge yayımladı. Bildiride "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na hükümet kurma görevi verilmemesi milli iradenin gaspıdır, demokrasi geleneğine çok ciddi bir darbedir" denildi.

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ile sonuçsuz kalan koalisyon görüşmeleri konusunda Parti Meclisi’nin kapalı bölümünde yaptığı konuşmada, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “müzakereleri başlatalım” sözünün hemen ardından Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in “müzakere değil ön görüşme diyelim” dediğini belirterek “O zaman anladık ki bu iş olmayacak. Erdoğan’ın talimatıyla böyle bir çıkış yaptığı izlenimi edindik” dedi.

7 Haziran seçimlerinden önseçimle gelen milletvekillerinin erken seçimdeki durumlarını ele almak üzere toplanan CHP PM’de koalisyon süreci de ele alındı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, PM üyelerinin görüşmelere ilişkin sorularını yanıtladı. CHP Lideri “Ülkenin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle sonuna kadar masada oturmaya devam ettik. Karşı tarafın samimiyetini herkes gibi biz de biliyorduk. Zannedilmesin ki AKP bizi oyuna getirdi. Biz tavrımızla onların oyunlarını bozduk” mesajlarını verdi.

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda 13 Temmuz’da AKP ile koalisyon görüşmelerinin başlaması sürecine ilişkin de bilgi verdiği öğrenildi. Bu çerçevede, Başbakan Davutoğlu’nun ilk görüşmede “müzakereleri başlatalım” dediğini, ancak hemen ardından heyetteki Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in “Ön görüşme diyelim” dediğini belirten Kılıçdaroğlu, “O zaman anladık ki bu iş olmayacak. Erdoğan’ın talimatıyla böyle bir çıkış yaptığı izlenimi edindik” görüşünü dile getirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Başbakanlık Resmi Konut’taki görüşmeye kadar, ihtimalin yüzde 10 olduğunu düşünüyordum, o görüşmeden sonra yüzde 1’e indi. Koalisyonu kaçak saraydaki adam istemedi” diye ekledi.

PM’den 8 maddelik bildirge

1 Haziran’dan itibaren Türkiye’nin güçlü bir koalisyon ile ülkenin bütün sorunlarını çözmesi noktasında her türlü fedakârlığa hazır olduğumuzu ilan edip ‘Önce Türkiye’ diyerek yapıcı siyaset izledik.

2 İlk günden itibaren halkımızın verdiği mesajı çok iyi anladık ve bunun gereğini yapan tek parti olarak son derece kararlı davrandık. Ülkemizin bu kadar ağır sorunu varken seçime gitmeyi doğru bulmadık.

3 Hiçbir ön şart, koşul ve kırmızı çizgi öne sürmeden masaya oturduk. Ancak Cumhurbaşkanı milletin iradesini tanımadığını her fırsatta açıklamış ve koalisyon kurulmasını engellemiştir.

4 Kaçak Saray’ın vesayeti altında olduğu anlaşılan AKP, Türkiye’yi hükümetsiz bırakmak, içinde bulunduğu ateş çemberinde ülkemize bir yıl daha kaybettirmek pahasına bir inat seçimine gitme kararı almıştır. Yaşadığımız kaosun, şiddetin ve terörün arkasında bu inat bulunmaktadır.

5 Genel Başkanımıza Hükümet kurma görevi verilmemesi milli iradenin gaspıdır, demokrasi geleneğine çok ciddi bir darbedir. Siyasi tarihimiz; anayasayı, demokratik geleneği, teamülleri hiçe sayan bu davranışı not etmiştir. CHP Parti Meclisi olarak bu tavrı kınıyoruz.

6 AKP, ülkemizi yeniden terör ve şiddet ortamına sürüklemiştir. Türkiye’nin en temel meselesini, her gün gençlerimizi toprağa vermemize neden olan meseleyi kısa vadeli siyasi çıkarından ibaret gören bir zihniyet var karşımızda. Şimdi partimize tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Biz bu sorumluluğun bilincindeyiz. Terörü ve şiddeti bir an önce sonlandırmak, Kürt meselesinin demokrasi ve adalet zemininde kalıcı biçimde çözülmesi için inisiyatif almak, bu konuda kararlı olmak, net tavır almak, cesur davranmak zorundayız ve biz CHP olarak bu konuda sonsuz bir kararlılık içindeyiz. Çünkü biz bu meseleye siyasi çıkar odaklı bakmıyoruz. Barışın, demokrasinin ve gençlerimizin yaşam hakkının her şeyin, her türlü siyasi kaygının üzerinde olduğunu biliyoruz!

7 AKP ülkemizin iç ve dış barışını dinamitlemektedir. CHP olarak, teröre, şiddete, gençlerimizin yaşamını kaybetmesine asla izin vermeyeceğiz. Şehitlerimizin cenazelerinde yükselen feryadı duyuyor ve bu konuda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

8 Demokrasi ve hukuk devletine darbe vuran, Ülkemizi ateş çemberine iten bu iktidar anlayışına karşı bütün örgütleriyle, seçmenleriyle, Cumhuriyete ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla seçime hazır olduğumuzu ilan ediyoruz.