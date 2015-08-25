CHP: Hükümeti kurma gorevi verilmemesi milli iradenin gaspıdır, koalisyonu Cumhurbaşkanı engelledi

CHP Parti Meclisi, seçim sürecine ilişkin olarak 8 maddelik bildirge yayımladı. Bildiride "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na hükümet kurma görevi verilmemesi milli iradenin gaspıdır, demokrasi geleneğine çok ciddi bir darbedir" denildi.

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ile sonuçsuz kalan koalisyon görüşmeleri konusunda Parti Meclisi’nin kapalı bölümünde yaptığı konuşmada, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “müzakereleri başlatalım” sözünün hemen ardından Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in “müzakere değil ön görüşme diyelim” dediğini belirterek “O zaman anladık ki bu iş olmayacak. Erdoğan’ın talimatıyla böyle bir çıkış yaptığı izlenimi edindik” dedi.

7 Haziran seçimlerinden önseçimle gelen milletvekillerinin erken seçimdeki durumlarını ele almak üzere toplanan CHP PM’de koalisyon süreci de ele alındı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, PM üyelerinin görüşmelere ilişkin sorularını yanıtladı. CHP Lideri “Ülkenin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle sonuna kadar masada oturmaya devam ettik. Karşı tarafın samimiyetini herkes gibi biz de biliyorduk. Zannedilmesin ki AKP bizi oyuna getirdi. Biz tavrımızla onların oyunlarını bozduk” mesajlarını verdi.

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda 13 Temmuz’da AKP ile koalisyon görüşmelerinin başlaması sürecine ilişkin de bilgi verdiği öğrenildi. Bu çerçevede, Başbakan Davutoğlu’nun ilk görüşmede “müzakereleri başlatalım” dediğini, ancak hemen ardından heyetteki Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in “Ön görüşme diyelim” dediğini belirten Kılıçdaroğlu, “O zaman anladık ki bu iş olmayacak. Erdoğan’ın talimatıyla böyle bir çıkış yaptığı izlenimi edindik” görüşünü dile getirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Başbakanlık Resmi Konut’taki görüşmeye kadar, ihtimalin yüzde 10 olduğunu düşünüyordum, o görüşmeden sonra yüzde 1’e indi. Koalisyonu kaçak saraydaki adam istemedi” diye ekledi.