CHP, HSYK düzenlemesini Köşk'ü beklemeden Anayasa Mahkemesi'ne götürecek

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, hükümetin raftan indirdiği Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) teklifi yasalaştığında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayını beklemeksizin kanun numarası alınır alınmaz Anayasa Mahkemesi’ne dava açacaklarını söyledi.

Hürriyet İnternet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, bu sıradışı yöntemin geçmişte örnekleri olduğunu belirten Hamzaçebi, hükümetin bu yasa ile yetki gaspında bulunacağını, yüksek mahkemeye yapacakları başvuru ile “yasanın yok hükmünde olduğunun” tespitini isteyeceklerini belirtti. Hamzaçebi Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Sayın Başbakan medyayı kontrol ederken öte taraftan adeta bir baş yargıç unvanı alarak tüm yargıyı kontrol etmek istiyor. Onun istediği kararları verecek bir yargı sistemi yaratmak istiyor. HSYK’nın Genel Kurulu’nun toplanamamış olması nedeniyle HSYK’yı tehdit ediyor. O bekleyen teklif anayasaya aykırıdır, yoklukla maluldür. Teklif TBMM’de kabul edilir edilmez, yayımını beklemeden, yokluğun tespiti, yürütmenin durdurulması ve iptali için CHP dava dilekçesine Anayasa Mahkemesi’ne götürüp teslim edecektir. Sayın Başbakan’a, hükümete ben, o yarım kalmış yasayı çıkarmalarını tavsiye etmiyorum. Hükümet o yasal düzenleme girdikten sonra süratle atamalara girişecek. O atamalardan sonra yasanın iptal edilmesi halinde, atamaların iptali diye bir durum söz konusu değil. Elbette amacımız, hükümetin HSYK’da yapacağı tasarrufu engellemektir.”