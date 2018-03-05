CHP heyetinden BBP ve DSP'ye ziyaret 

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- CHP \'nin seçim güvenliği heyeti Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Demokratik Sol Parti\'yi (DSP) ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek\'ten oluşan heyet BBP Genel Merkezi\'ni ziyaret etti. CHP heyetini BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, Genel Başkan Yardımcıları Ali Keser ve Samet Bağcı karşıladı. Seçim güvenliğinin ele alındığı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi:

\"TBMM Anayasa Komisyonu gündemindeki yasanın seçim günvenliğinin ihlal eden hükümleriyle ilgili düşüncelerimizi paylaştık. BBP\'nin değerli temsilcilerinin bu konudaki düşüncelerini dinledik. Önemli olanın seçim güvenliği olduğunu ve seçim güvenliği çerçevesinde siyasi partilerin seçimlerde tercihlerinin nereden yana kullanırlarsa kullansınlar ortak bir payda etrafında toparlanabilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Verimli bıir toplantı oldu.\"

BBP\'Lİ TUNÇ: BARAJIN SIFIRLANMASINI SAVUNAN BİR HAREKETİZ

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, CHP heyetine teşekkür ederek şunları söyledi:

\"CHP heyetine teşekkür ediyorum. Gerçekten hem sandık güvenliği hem diğer maddelerle alakalı kendilerinin değerli fikirlerini aldık. Kendi görüşlerimizi onlara aktarma imkanında bulunmuş olduk. Bugün görüşülmekte olan tasarıyı desteklediğimizi kendilerine de aktardık. Kendilerinin de o konudaki görüşlerini aldık. Yönetimde istikrarı temsilde adaleti savunmuştur. Bugünde aynı kanaatte olan bir partidir BBP. Bu çerçevede baktığımızda eksiği gediği olabilir ama uyum yasalarıyla ilgili yeni bir paket daha gelecek diye biliyoruz. Bununla bazı eksikliklerin giderilmesi gerektiğine inanıyoruz. Cumhur ittifakına sonuna kadar destek veriyoruz. Barajın sıfırlanmasının temsilde adalet olarak sonuna kadar savunan bir hareketiz. Bugün de aynı şeyleri söylüyor ve istiyoruz ama bu çözülemiyorsa uyum yasalarıyla farklı şekillerdeki bu ilk gelen pakette de ittifak yapan partiler için ittifak içinde olması yoluyla çözüldüğünü görüyoruz.\"

TEZCAN: TÜRKİYE SİYASET ALANININ DARALTILDIĞI BİR SÜRECİN İÇİNE GİRİYOR

CHP heyeti daha sonra DSP Genel Merkezi\'nde DSP Genel Başkan Yardımcıları Hasan Erçelebi, Hasan Uğurtürk, Müzeyyen Okur, Uğur Gürel, Erdinç Özdil, Onur İste ve DSP Genel Sekreteri Abbas Deniz ile bir araya geldi. Yine seçim güvenliğinin masaya yatırıldığı toplantı sonrasında Bülent Tezcan, DSP ile CHP\'nin ortak yönleri olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:

\"Türkiye siyaset alanının hızla daraltıldığı bir sürecin içine giriyor. Tek adam koalisyonu kendi dışındaki siyaset alanının daraltma konusunda hem fiili hem mevzuat alanlarının adım adım Türk siyasetine örmeye devam ediyor. İttifak yasa teklifinde aslında bu siyaset alanının daraltma teklifi olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu tekliften sadece partilerin seçim ittifakıyla ilgili kısmı gündemde konuşulurken esaslı bir biçimde seçim güvenliğini ihlal eden bir teklif olduğunu bilmekte yarar var. DSP Türk siyasetinde çok önemli hizmetler görmüş siyasi parti. Devleti yönetmiş önemli reformların altına imza atmış bir siyasi parti. Bülent Ecevit, CHP\'nin genel başkanlığını yapmış bizim doğal liderlerimizden. Böyle de bir ortak yanımız var. \"

DSP\'Lİ ERÇELEBİ: BU HUKUKSUZLUK HALKIMIZIN DSP\'YE OY VERMESİNİ SAĞLAYACAKTIR

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi, ise görüşmeye ilişkin şunları aktardı:

\"Şu anda Türkiye\'de YSK\'nın mağduru bir partiyiz. Bunu kendilerine anlattık. Bu mağduriyetimiz hukuka haklılığa yapılan bir mağduriyettir. Bugün Türkiye\'de sadece sandıkların seçmelerin değil siyasi partilerinde seçime girme özgürlükleri engellenmektedir. Seçim güvenliği yoktur. Bunları ana muhalefetle paylaştık. Mücadelemize devam ediyoruz hem hukuki hem YSK\'nın bize söylediği kriterler alanında hazırlık çalışmalarımızı yapıyoruz. Seçimlere katılacağız. Bu hukuksuzluk halkımızın sandıklara koşa koşa gitmenin ve DSP\'ye oy vermesini sağlayacaktır.\"