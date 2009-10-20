CHP heyetinden Bakü'ye yalnız ziyaret

TBMM Dışişleri Komisyonu'nun Bakü ziyaretine katılmayacak olan CHP, ayrı bir heyet oluşturacak.

Dışişleri Komisyonu'nun 25-28 Ekim tarihlerinde Azerbaycan'a yapacağı ziyarete katılmama kararı alan CHP, önümüzdeki günler içerisinde oluşturulacak bir heyetle, Bakü'de temaslarda bulunacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Komisyonu üyesi Onur Öymen, yaptığı açıklamada, bugünkü koşullarda ve gelişmeler ışığında komisyonun programına katılmayı uygun görmediklerini ifade etti.

Öymen, bu program hazırlanırken ve tarih tespit edilirken kendilerine danışılmadığını söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı Öymen, sadece Dışişleri Komisyonu üyeleri olarak değil, parti heyeti olarak Bakü'ye gideceklerini sözlerine ekledi.