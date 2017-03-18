CHP heyeti Trump yönetimiyle görüştü: Türkiye'ye bakışları net değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ile İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Washington'da Donald Trump'ın kurmaylarıyla bir araya geldi. 'Hayır' kampanyası çerçevesinde ABD'de Türk seçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde 'tek adam' rejimini anlatan milletvekilleri, Washington'da Trump yönetimi, Kongre üyeleri ve bazı düşünce kuruluşlarında temaslarda bulundu.

Yılmaz Polat’ın ABC Haber’de yer alan haberine göre, Yılmaz ve Salıcı ile CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'da Türkiye ve bölgeyle ilgili birimlerde nabız yokladı. Öztürk Yılmaz, Amerikalıların "referandumdan ne bekliyorsunuz" diye sorduğunu anlattı, verdikleri cevabı şöyle aktardı:

"Türkiye halkı otokrasiyle demokrasi arasında bir tercih yapacak. Tek adamın kendine ait idealleriyle, Türk milletinin demokraside kalıp kalmayacağını oylayacak. Millet tek adam rejimini değil, demokrasiyi tercih edecek."

'ABD'nin karışmasını arzu etmeyiz'

Yılmaz, Trump yönetiminden yapılan "referandumun Türk halkını ilgilendirdiği yolundaki açıklamasına ilişkin bir soruya karşılık, "ABD'nin ve hiç bir ülkenin referanduma karışmasını arzu etmeyiz. Bu bizim demokratik olarak kendi çözeceğimiz bir sorundur" dedi.

CHP Milletvekili, Hollanda krizinin de gündeme geldiğini anlattı. Yılmaz, AKP gibi işine geldiği zaman yabancılardan medet uman bir parti olmadıklarını söyledi.

Fethullah Gülen'in iadesi

CHP heyetinin diğer konularda edindikleri izlenimler şöyle:

-Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin gelişmelerde bir değişiklik olmayacak. Yargı yolu izlenmeye devam edecek.

-PYD ve YPG politikalarında fazla bir değişiklik olması beklenmiyor.

Milletvekilleri, CHP'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını destekleyecek bir formül üretilmesinden yana olduğunu Amerikalılara ilettiklerini kaydetti.

Öztürk Yılmaz, Trump yönetiminin Türkiye'ye bakışının henüz net olmadığını anlattı, "Biraz daha beklemek lazım" dedi.

“Elçilikler AKP bürosu gibi”

CHP heyeti, Washington'daki Türk seçmenlerle de toplantı düzenledi. AKP'nin Avrupa'daki Türkleri zor durumda bıraktığına değinilen toplantıda, Türkiye'nin güvenliğinin tehlikede olduğu vurgulandı.

Eski bir dışişleri mensubu ve kariyer diplomat olarak gözlemlerini aktaran Öztürk Yılmaz, Büyükelçiliklerin AKP büroları gibi 'evet' çalışması yaptığını belirtti. Daha önce iki seyahatinde haber verildiği halde Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın hiç bir davette bulunmadığını aktardı. Yılmaz, "Bu kez de böyle olacağını billdiğimiz için haber vermedik" dedi.

Sohbette TRT'nin taraflı yayını da gündeme geldi, "Bizim vergilerimizle AKP borazanlığı yapıyorlar" dedi.

ABD'de kayıtlı 100 bin 65 seçmen bulunuyor. Seçmenler 1-9 nisan günlerinde oy kullanabilecek.