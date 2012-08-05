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Politika

CHP: Şemdinli halkı her şeyini bırakıp kaçmış

Çatışmalar CHP heyetinin 500 metre uzağında devam ediyor

05 Ağustos 2012 18:44

- Hülya Karabağlı

Ankara

Hakkari'den sonra  çatışmaların sürdüğü Şemdinli'ye geçen CHP heyeti, top, tank sesleri altında  incemelerini  sürdürdü. İlçe merkezinde askeri ve sivil yetkililerden bilgi alan CHP heyeti, köy ve mezralardan kaçan vatandaşları dinledi. Gaziantep Miletvekili Mehmet Şeker T24'e,  "Çatışmanın başlangıç tarihi 23 Temmuz. PKK, Derince denilen yerde yol kesiyor. Bunun üzerine çatışma başlıyor. İki  ateş arasında kalan vatandaşlar canlarını kurtarmak için evlerini ve her şeylerini bırakıp kaçıyor.  Hayvanlarını bırakıyor. Burada, akrabalarının yanlarına sığınmışlar" dedi.

 

'Canını kurtaran 250 vatandaş'

 

Şeker, çatışmanın ortasından kaçıp gelen vatandaş sayısının 250 ve üzeri olabileceğini söyledi.  Valilik, kendisine başvuran ailelerin durumlarına göre, 300 ya da 600 lira para yardımında bulunuyor. Ancak,  CHP heyetine  vatandaşlar, "Ne olacak bizim halimiz" diye sordu.

Canlarını kurtaran vatandaşlar, 23 Temmuz'dan beri Şemdinli'de olduklarını, arkalarında bıraktıkları  hayvanlarının ölmüş olabileceklerini söyledi." Yedek bir  elbise bile alamadık" diyen  vatandaşlar,  "Ne olacak bizim halimiz" diye sordu.

 

'Sanki başka bir ülkedeymiş gibi'

 

CHP heyetinin incelemeleri sırasında  top, tank ve helikopter sesleri hiç kesilmedi. Şeker, 23 Temmuz'dan beri hiç kimsenin uyuyamadığına dikkat çekti.  "Sanki başka bir ülkedeymişsiniz gibi  hissediyorsunuz" sözleriyle nasıl bir ortamda bulunduklarını özetledi. Şeker, telefonla haber yaptığı T24 muhabirine, "Çatışma olan yer benim olduğum yerden 500 metre ötede".dedi.

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