CHP: Şemdinli halkı her şeyini bırakıp kaçmış

- Hülya Karabağlı

Ankara

Hakkari'den sonra çatışmaların sürdüğü Şemdinli'ye geçen CHP heyeti, top, tank sesleri altında incemelerini sürdürdü. İlçe merkezinde askeri ve sivil yetkililerden bilgi alan CHP heyeti, köy ve mezralardan kaçan vatandaşları dinledi. Gaziantep Miletvekili Mehmet Şeker T24'e, "Çatışmanın başlangıç tarihi 23 Temmuz. PKK, Derince denilen yerde yol kesiyor. Bunun üzerine çatışma başlıyor. İki ateş arasında kalan vatandaşlar canlarını kurtarmak için evlerini ve her şeylerini bırakıp kaçıyor. Hayvanlarını bırakıyor. Burada, akrabalarının yanlarına sığınmışlar" dedi.

'Canını kurtaran 250 vatandaş'

Şeker, çatışmanın ortasından kaçıp gelen vatandaş sayısının 250 ve üzeri olabileceğini söyledi. Valilik, kendisine başvuran ailelerin durumlarına göre, 300 ya da 600 lira para yardımında bulunuyor. Ancak, CHP heyetine vatandaşlar, "Ne olacak bizim halimiz" diye sordu.

Canlarını kurtaran vatandaşlar, 23 Temmuz'dan beri Şemdinli'de olduklarını, arkalarında bıraktıkları hayvanlarının ölmüş olabileceklerini söyledi." Yedek bir elbise bile alamadık" diyen vatandaşlar, "Ne olacak bizim halimiz" diye sordu.

'Sanki başka bir ülkedeymiş gibi'

CHP heyetinin incelemeleri sırasında top, tank ve helikopter sesleri hiç kesilmedi. Şeker, 23 Temmuz'dan beri hiç kimsenin uyuyamadığına dikkat çekti. "Sanki başka bir ülkedeymişsiniz gibi hissediyorsunuz" sözleriyle nasıl bir ortamda bulunduklarını özetledi. Şeker, telefonla haber yaptığı T24 muhabirine, "Çatışma olan yer benim olduğum yerden 500 metre ötede".dedi.