CHP heyeti Suruç'a ziyarette bulundu

CHP'den bir heyet yardım konvoyu ile Suruç Belediyesi'ni ziyaret etti. CHP'liler Suruç Belediye Eşbaşkanı Zuhal Ekmez ve milletvekili İbrahim Ayhan'dan yaşananlar hakkında bilgi aldı.

Zuhal Ekmez ilçede yaşanlarla ilgili olarak, Kobanê halkı ile Suruç halkı arasında tampon bölge oluşturulmak istendiğine dikkat çekti. AKP hükümetinin IŞİD ile paralel hareket ettiğini aktaran Ekmez, CHP'lilerin de bu durumu Türkiye'nin batısına taşıması gerektiğini dile getirdi. CHP heyeti adına söz alan Mehmet Bekaroğlu ise, sembolik bir ziyarette bulunduklarını bundan sonra da dayanışma içinde olacaklarını belirterek, şehir içini dolaştıktan sonra sınır hattında incelemelerde bulunacaklarını kaydetti.