-CHP HEYETİ ŞIRNAK'TA ŞIRNAK (A.A) - 19.07.2010 - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan yardımcısı Haluk Koç, Şırnak'ta bölgeyi dinlemeye geldiklerini ve halkın nabzını tutan sivil toplum örgütleriyle konuşacaklarını söyledi. Koç, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Genel Sekreter yardımcısı Tekin Bingöl, MYK Üyesi Mahmut Duyan, PM Üyesi Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, PM Üyesi Mehmet Faraç ve CHP Bingöl İl Başkanı Sema Kaygalak ile birlikte geldiği partisinin Şırnak il binasında yaptığı açıklamada, sıkıntılı bir süreçten geçildiğini belirtti. Bölgenin sorunlarının tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu ifade eden Koç, şöyle dedi: ''Buradaki her olay, her gelişme mutlaka Türkiye'nin bütünlüğünü ilgilendiren bir konudur. 1989 yılında o zaman CHP öncesindeki SHP biliyorsunuz Doğu ve Güneydoğu sorunları ile ilgili geniş kapsamlı bir rapor hazırlamıştı. Gerçekten o tarihteki gelişmelere bakarsanız, Türkiye gerçekleri içerisinde siyasetten söylenmesi çok zor ama, birtakım incelemelerin var olduğunu göreceksiniz. 2010 yılına geldik ve aradan 21 yıl geçti. O raporun hazırlanış tarihinde olağanüstü hal durumu vardı. Bölgede çok farklı koşullar vardı, çok daha farklı ilişkiler sürüyordu. Konjonktür de değişti, birçok uygulamalar devreye girdi. Nüfus yapıları, kentsel dengeler değişti ve siyaset daha farklı algılamaya başladı olayı. CHP heyeti olarak biz, bölgeyi dinlemeye geldik, halkın nabzını tutan sivil toplum örgütleriyle konuşacağız.'' Bölge insanını dinleyeceklerini, ne düşündüğünü, nasıl yaşadığını görerek, onlarla temas ederek öğreneceklerini dile getiren Koç, ''Bu sadece Şırnak, Diyarbakır, Mardin üçgeni ile olacak bir çalışma değil, Van, Hakkari, Kars, Ardahan, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Ağrı, Elazığ, Tunceli, Siirt, Batman, Şanlıurfa hatta GAP'ın ucundaki Gaziantep, Kilis ve Adıyaman bölgesini dolaşacağız'' dedi. Koç, çalışmalarının ardından bölgenini sorunlarıyla ilgili bir rapor hazırlayacaklarını belirtti. Heyet, daha sonra Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda basına kaplı olarak Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile bir toplantı yaptı.