CHP heyeti Mısır'dan döndü: Mısır'ın yalnız olmadığını gördük

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk, Mısır'daki temaslarının ardından Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Türkiye'ye döndü. Mısır ziyaretiyle ilgili Atatürk Havalimanı'nda VIP Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Loğoğlu, Mısır'daki görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Loğoğlu, şunları söyledi:

"Mısır halkının Türk hükümetinin bugün izlediği politikadan duydukları ciddi rahatsızlıklara karşın, hem Mısır Hükümeti'nin ve görüştüğümüz yetkilileri, hem de siyasi partileri, Türkiye'ye ve Türk halkına karşı gayet samimi ve içten dostluk ile kardeşlik hisleri beslediklerini ve Türkiye ile iyi ilişkiler istediklerini hep söylediler. Biz, Mısır'ın yalnız olmadığını gördük. Herkesle konuşuyorlar, Avrupa'yla konuşuyorlar, Amerika ile konuşuyorlar, Arap ülkeleriyle konuşuyorlar. Hatta Mısır Dışişleri Bakanı'nın önümüzdeki günlerde Rusya'ya gideceği söylendi."

Loğoğlu, Türkiye'de CHP'nin Mısır ziyaretiyle ilgili bazı eleştirilerin yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim bu girişimimizi Türkiye'de 'utanç verici' olarak nitelendirdiler. Burada asıl utanç verici olan, Türk Hükümeti'nin ve Türkiye'nin Mısır'a gidememesidir. Biz gidiyoruz, Türk hükümeti gidemiyor. Herhalde utanç verici olan nokta budur. Mısır'da en önde gelen serzeniş konusu ise Türkiye'nin Mısır'ın içişlerine bu kadar karışmasının ötesinde El-Ezher Şeyhi konusunda özellikle sayın Başbakan'ın ifadeleridir. Bunu hakaret olarak nitelendiriyorlar. Her yerde, her noktada, herkes tarafından bu dile getirildi. Bunun bir özür gerektirdiği şeklinde bir değerlendirmeleri oldu. Bunu sadece Müslüman kesimleriyle değil Kıpti kilisesinin bir yetkilisiyle de görüştük. O bile bunun kendilerini derinden yaraladığını ve çok üzüldüklerini belirtti."

Faruk Loğoğlu, Mısır'daki yetkililerle yaptıkları görüşmelerde, Türkiye'ye yönelik bazı eleştiriler yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Birincisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni şikayet etmedik. Mısırlılar şikayet ettiler. Hem de o kadar ağır ifadelerle şikayet ettiler ki bir-iki defa müdahalede bulunduk. 'Bunu yapamazsınız. Biz nasıl Türkiye'de, Türkiye olarak, CHP olarak sizin şahsiyetlerinize, kurumlarınıza saygı gösteriyorsak sizden, görüşlerini ne kadar eleştirirseniz eleştirin, Türkiye'deki siyasi şahsiyetlere, Başbakan ve kurumlarımıza aynı saygıyı bekliyoruz' şeklinde bir karşılık vererek buna da razı olmadığımızı gösterdik."

TRT Muhabiri Turan'ın durumu

CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk ise Mısır'da gözaltına alınan TRT muhabiri Metin Turan'ın durumuna ilişkin bazı temaslarda bulunduklarını bildirdi.

Mısır'da bakanlık nezdinde yaptıkları görüşmelere ilişkin Korutürk, "Bugün, tutukluluk süresi '15 gün daha uzatılacak mı uzatılmayacak mı? diye karar verilecek. Biz bunun insani bir konu olduğunu karısının da doğum yapmak üzere olduğunu, eğer serbest bırakılırsa Mısır halkından, Türk halkına çok olumlu bir mesaj götüreceğini söyledik. Gidene kadar havalimanında takip ettik. Ya bugün ya da bir hafta içerisinde onun durumu belli olacak. İki vatandaşımız daha var orada tutuklu. Onunla ilgili belgeleri kendilerine verdik. Onu da araştırıyorlar" diye konuştu.