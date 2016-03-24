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Politika

CHP heyeti Mısır'a gidiyor

CHP heyeti 26-27 Mart tarihleri arasında Kahire'de bulunacak

24 Mart 2016 21:41

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Başkanlığındaki, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'dan oluşan heyetin, 26-27 Mart 2016 tarihlerinde Kahire'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

CHP’den yapılan açıklama şöyle:

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesi üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öztürk Yılmaz Başkanlığında, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyeleri İstanbul Milletvekili Sayın Oğuz Kaan Salıcı ve Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Akın’dan oluşan bir heyet, 26-27 Mart 2016 tarihlerinde Kahire’ye bir ziyaret gerçekleştirerek, temaslarda bulunacaktır.

​Cumhuriyet Halk Partisi, dış politikamızda sorun yaşadığımız ülkelerle diyalog kanallarımızın açık tutulmasının önemine inanarak, içine düşülen yalnızlığın, bütün ülkelerle dostluk ve işbirliğine dönüştürülmesi konusunda Ana Muhalefet Partisi olarak büyük bir hassasiyetle ve sorumlulukla üzerine düşen her türlü yapıcı katkıyı sunmaya devam edecektir.

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