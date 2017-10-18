CHP heyeti, göçük faciasını araştırmak için Şırnak'ta

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, kömür ocağında 7 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin de yaralandığı göçük faciasıyla ilgili inceleme yapmak üzere Şırnak\'a geldi. CHP\'li vekiller, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu.

Şırnak\'a gelen CHP\'li vekiller Tanrıkulu ile Hürriyet, ilk olarak göçükte hayatını kaybeden 7 işçi için kurulun taziye çadırını ziyaret etti. Kent merkezinde bulunan Vali Kamil Acun Külliye Camii\'ndeki taziye çadırında işçi aileleriyle bir araya gelen CHP\'li vekiller, ailelere başsağlığı dileğinde bulundu. Taziye çadırında Tanrıkulu, telefonla aradığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu işçi aileleriyle görüştürdü. CHP\'li heyetin, göçükle ilgili yapacakları incelemenin ardından yarın Şırnak\'ta basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.



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