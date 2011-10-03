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Politika

CHP heyeti etnik gerginliği yerinde inceleyecek TBMM (A.A)

03 Ekim 2011 15:30

-CHP heyeti etnik gerginliği yerinde inceleyecek TBMM (A.A) - 03.10.2011 - CHP, son günlerde yaşanan etnik tartışmaları yerinde tespit etmek ve soydaşların sorunlarını dinlemek üzere Bulgaristan'a 3 kişilik heyet gönderiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'daki soydaşların yaşadıkları sorunların yerinde tespiti için Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu, Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve Edirne Milletvekili Recep Kalkan'ı görevlendirdi. Heyet, yarın Sofya ve Filibe'ye giderek, buradaki soydaşların sorunlarını dinleyecek, Bulgaristan hükümet yetkililerine iletecek.  Milletvekilleri, Bulgaristan parlamentosunda da bazı temaslarda bulunacak. Kesimoğlu, Köprülü ve Kalkan, buradan bir sonraki durağı Makedonya'ya geçecek. Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Erdoğan Saraç'ın davetlisi olarak Gostivar'a gidecek olan heyet, buradaki soydaşlarla da bir araya gelecek.

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