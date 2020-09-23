CHP heyeti, Enis Berberoğlu için Meclis Başkanı Mustafa Şentop'la görüştü

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen hak ihlali kararıyla CHP’li Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğine dönüşü için formül arayışı başladı. Bu kapsamda CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan dün, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP heyetinin TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptığı görüşmede ilk kez yaşanan bu durumla ilgili belirlenecek usul için, AYM’nin gerekçeli kararının beklenmesi görüşü öne çıktı.

Berberoğlu’nun vekilliğinin düşmesine neden olan işlemin iptali için de TBMM Genel Kurulu’nda AYM’nin gerekçeli kararının okunması formülü değerlendiriliyor. Görüşmenin ardından açıklama yapan CHP’li Altay “Kararın telafisi konusunda Türkiye’de bir ilki yaşayacağız. Bunlardan en makul olanı TBMM Başkanı’nın Berberoğlu’nu göreve davet etmesi yoludur” dedi.

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