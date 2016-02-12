CHP: Hepatit A aşısının bulunmadığı yönünde şikâyetler var

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, seçim bölgesi ve bazı illerde bulunamayan Hepatit A aşısını Meclis’e taşıdı. Gaziantep’te ebeveynlerin aile hekimlikleri ve toplum sağlığı merkezlerini tek tek dolaşarak aşı arayıp bulamadıklarını ve bebekler için endişe taşıdıklarına dikkat çekti. Ekici, Gaziantep'te sağlık kuruluşu yetkililerinin ailelere, aşının 5 aydır stoklarında olmadığı bilgisini verdiklerini söyleyerek, bu durumun ailelerin panik ve tedirginlik yaşamalarına neden olduğunu ifade etti.

“Pediatrik Hepatit A aşısı bulunamayan iller hangileridir?” diye soran Ekici, sağlık kurumlarında zamanında temin edilememesi nedeniyle geç aşı yapılan bebek sayısına ilişkin de bilgi istedi.

Ekici’nin Hepatit A aşısıyla ilgili, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

"Sağlık Bakanlığı, 15.08.2012 tarihi itibariyle Çocukluk Aşı Takvimine Hepatit A Aşısı uygulamasını dâhil etmiştir. Aşılama uygulaması ise Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında fiilen Eylül 2012 itibariyle başlamıştır. Uygulama Stratejisi uyarınca, söz konusu aşı Mart 2011 doğumlular ve sonrasında doğanlara 18. ay ve 24. ayda olmak üzere 2 (iki) doz halinde uygulanmaya başlanmış çocukluk aşı takvimi de buna göre yeniden belirlenmiştir.

Ancak son dönemde aile hekimliklerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde Hepatit A aşısının bulunamadığı yönünde şikâyetler ortaya çıkmıştır. Öyle ki seçim bölgem Gaziantep’te bu aşıyı yaptırmak isteyen ebeveynlerin aile hekimlikleri ve toplum sağlığı merkezlerini tek tek dolaşarak bu aşıyı bulmaya çalıştıkları, aşıyı bulamadıkları için de bebeklerini aşılatamadıkları belirtilmektedir. Sağlık kuruluşu yetkililerinin bu durumdaki ailelere, aşının 5 aydır stoklarında olmadığı bilgisini vermeleri de ailelerin panik ve tedirginlik yaşamalarına neden olmaktadır. Söz konusu aşının temini konusunda başka şehirlerde de sorunlar yaşandığına, Türkiye’nin pek çok yerine Hepatit A aşısının hiç verilmediği ya da çok az sayıda verildiğine ilişkin haberler de basında sıkça yer almaktadır.

. Seçim bölgem Gaziantep’te Pediatrik Hepatit A aşısının 5 aydır ve başka illerde de belli bir süredir bulunamamasının nedeni nedir?

. Pediatrik Hepatit A aşısı bulunamayan iller hangileridir?

. Belirli bir takvim uyarınca yapılması gereken Pediatrik Hepatit A aşısının, sağlık kurumlarında zamanında temin edilememesi nedeniyle geç aşı yapılan bebek sayısı kaçtır?

. Hepatit A aşısının Çocukluk Aşı takvimine dahil edildiği 2012 yılından bu yana yıllar itibariyle aşı yapılması gereken çocuk sayısı ve ithal edilen Pediatrik Hepatit A aşısı miktarı ne kadardır?"