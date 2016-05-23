CHP: Laikliği korumak için gerekirse kan da dökülür!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP’nin dokunulmazlıkların kaldırılması teklifini Anayasa Mahkemesi’ne götürmek için CHP’li vekillere yaptığı destek çağrısıyla ilgili, “CHP’liler parti disiplinine sahiptir, imza atan vekilin CHP’de yeri olmaz” dedi. Altay, " Türkiye'de laiklik öyle mitingle korunacak diye bir şey yok, gerekirse olur. Laikliği korumak için gerekirse kan da dökülür. Ama bunlara gerek olacağını zannetmiyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), dokunulmazlıkların kaldırılması teklifini Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götürmek için CHP’li vekillere yaptığı destek çağrısını değerlendirdi.

CNN Türk’te canlı yayına katılan Altay, bireysel olarak CHP’li vekillerin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaları halinde gerekli desteği vereceklerini ancak HDP’li vekillerin imzasının altına hiçbir CHP’li vekilin imza atamayacağını belirtti.

“AYM’ye gitmek diye bir düşüncemiz”

“Dokunulmazlıklarla ilgili ortaya çıkan tablo kimsenin tutumunun sonucu değil, TBMM’nin iradesidir, hiçbir siyasi partinin iradesi değildir. Bu mesele CHP’de hiçbir krize yol açmaz. Hiçbir parti bu anayasa değişikliğine parti olarak başvuramıyor.

“Bu konuda 110 vekil ile ihtiyaç var. Burada partilerin iç disiplini işleyecek, parti olarak böyle bir kararımız yok. Dokunulmazlığı kaldırılan vekillerimiz bireysel hakkını kullanabilir. En çok fezleke Genel başkanımız hakkında ancak onun gideceğini tahmin etmem. Başka bir vekil şahsen giderse parti yönetimi maksimum destek verir, hem lojistik hem hukuki olarak.

“Hiçbir CHP’linin toplu olarak AYM’ye gitmek diye bir düşüncesi yok. HDP’nin 59 imzasının altına CHP’den hiçbir vekil imza atmaz. Bu mümkün değildir, siyasetin doğasıyla ters düşer, parti disiplinine ters düşer, bunu şimdiden söyleyebilirim.

“HDP kendi işine baksın”

“HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ‘onlar artık CHP’li değil’ dedi. Türkiye’deki herkes şunu bilmeli, CHP’nin rotası millet rotasıdır. Bu açıklama siyasi hadsizliktir. HDP kendi işine baksın. Verin özerkliği, alın başkanlığı yapan bir parti bize demokrasi adına bir kelimelik ders veremez. CHP’liler parti disiplinine sahiptir, imza atan vekilin CHP’de yeri olmaz.”



"Laiklik için kan da dökülür"

“AK Parti'ye oy veren 23 milyon vatandaşımızın büyük kısmının laikliği benimsediğini ve içselleştirdiğini düşünüyorum. Türkiye'de laiklik öyle mitingle korunacak diye bir şey yok, gerekirse olur. Laikliği korumak için gerekirse kan da dökülür. Ama bunlara gerek olacağını zannetmiyorum. Türkiye'de laikliği o mitinge katılanlar mı koruyacak? Laiklik milletindir, toplumun tümünün değeridir"