CHP: HDP ile seçim güvenliği ittifakı yapılabilir

Partilerin seçim güvenliğine yoğun mesai harcadığı 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimler için CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "HDP ile seçim güvenliği ittifakı yapılabilir" dedi.

Türkiye’nin gündemi 24 Haziran seçimleri. CHP’nin cumhurbaşkanı adayını açıklamasının ardından gözler partinin mutfağına çevrildi. Seçim bildirgesinin son aşamaya geldiği partide seçim güvenliği çalışmaları da hızlandı.

Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan Adıgüzel CHP’nin seçim güvenliği hazırlıklarına ilişkin olarak, Türkiye’de 170 bin sandık olduğunu ve her birine bir 'kahraman' aradıklarını söyledi. Adıgüzel, diğer partilerle seçim güvenliğine dair çalışmalara ilişkin ise, “HDP ile seçim güvenliği ittifakı yapılabilir” diye konuştu.

Adıgüzel seçim güvenliği ittifakına ilişkin olarak şunları söyledi:

CHP seçim güvenliği için nasıl bir hazırlık yapıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi 30 Ocak’ta il ve ilçe başkanlıklarına bir genelge gönderdi ve sandık görevlilerine ilişkin bildirimde bulunulması talep edildi. ‘Sandık sayısı belli miydi?’ diyebilirsiniz. Hayır değildi ama böyle bir baskın seçim olma ihtimaline karşı bu genelgeyi gönderdik. Biz bu isimleri ilçe ilçe ayırıp zamanı geldiğinde görevlendirmek için havuzda tutuyorduk. Ocak ayında aldığımız YSK seçmen listesinden de analizler yapıyorduk. Geçmiş seçimlerden deneyimlenen riskli bölgeleri tespit ettik. Siyasi partiler sisteminden 24 Haziran seçiminin seçmen listesini indirdik ve hemen ‘eseçmen.org.tr’yi aktif hale getirdik. Bu adresten bir kişi kendi kimlik numarasını girerek seçmen olup olmadığını görebiliyor. İleriki süreçte hangi sandıktan oy kullanıp kullanamadığını da görecek. Orada aynı zamanda “gönüllü ol” butonu oluşturduk. Devreye aldığımız 2 Mayıs’ta binlerce vatandaşımız ziyaret etti ve üç saat gibi kısa sürede binlerce gönüllümüz oldu.

‘Vatandaşımızın en büyük merak ettiği konulardan birisi sandık güvenliği, bunu biliyoruz ve buna göre çalışmalarımızı yaptık. Son süreçte İttifak Yasası diye Meclis’e getirilen o yasayı hangi gerekçeyle getirdiler? 16 Nisan Referandumunu meşrulaştırmak için mi yoksa yeni şaibelerin önünü açmak için mi? Sandıklar taşınıyor, insanlar farklı yerlerde oy kullandırılmaya çalışılıyor. Bunu görünce il başkanlıklarına aynı dairede oturan seçmenlerin verisini gönderdik. Bir hanede 10’dan fazla oturan kişi olması bizim için tehlikeydi. Üyelerimiz, örgütümüz tek tek onları kontrol etti. Biz buna baştan itibaren “adil seçim seferberliği” dedik.

Diğer siyasi partilerle, sivil toplum örgütüyle, barolarla iletişim halindeyiz. Diyoruz ki, milletin iradesinin sandığa yansıdığı gibi sandıktan çıkması gerekiyor. Sonrasında kimsenin aklında bir soru işareti kalmasın. 170 bin sandık olacak seçimde. Ben o sandıklarda görevli olacak kişilere kahraman diyorum. Her sandığa kahraman arıyoruz. Biliyorum ki bu çağrımın ardından CHP’nin her sandıkta bir değil iki kahramanı olacak.

"Seçim güvenliği ittifakı yakında"

Diğer siyasi partilerle nasıl bir ortak çalışma yürütülecek?

Bu süreçte mobil aplikasyon tasarladık ve bu aplikasyon herkese açık olacak. Partinin SEÇSİS’e pararlel bir sistemi de aynı zamanda çalışacak. Okullardan, ilçelerden, sandık başlarından sonuçları alıp YSK ile karşılaştıracağız. Bunu diğer partilerle de paylaşarak en doğru seçim sonucuna ulaşmak istiyoruz. Teknolojinin getirmiş olduğu hızlı okuma sisteminden yararlanmaya çalışıyoruz. Hızlı bir seçim süreci olsa da biz hazırız. Bunu diğer partilerle de birleştirerek özellikle referandum ve 2015 seçimlerinde riskli olarak belirlenen sandıkları ön plana alarak çalışıyoruz. Diyoruz ki önce riskli sandıkları dolduracağız sonra Türkiye’yi kapsayacağız. İttifak senaryoları da gerçekleştikçe ona göre senaryolar üretiyoruz. 4 parti aynı tarafta olduğu zaman bunun yanına demokrasi tarafında durabilen HDP’yi de eklediğimiz zaman belki de daha güçlü bir ittifak da yapılabilir. Bu seçim ittifakı değil ama seçim güvenliği ittifakı olabilir. Bunun da ekmek gibi su gibi ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. İlerleyen süreçte ete kemiğe bürünecek diğer siyasi partilerle olan çalışmalar.