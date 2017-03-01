CHP, 'hayır' diyenlere baskıyı 78 maddeyle raporladı

CHP İnsan ve Doğa Hakları Başkanlığı, anayasa değişikliği paketinin görüşülmeye başlandığı günden bugüne geçen sürede, ‘Hayır’ diyenlere yönelik en az 79 tehdit, baskı ve saldırı gerçekleştiğini bildirdi.

Rapora göre 'Hayır' kampanyası yürüten en az 107 kişi gözaltına alındı, MHP’den 4 isme ihraç talep edildi, 2 gazeteci işten atıldı, Çanakkale ve Kocaeli’de salon tahsisleri iptal edildi, sendika başkanına silahlı saldırı düzenlendi, Haziran Hareketi üyesi bıçaklandı.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, T24’e, 'Hayır' yasaklarının her gün güncellendiğini bu nedenle net bir rakam verilmediğini söyledi.

Altıok, referanduma kadar olan süreçte ‘hayır’ yasaklarına ilişkin dosyanın giderek kabaracağına dikkat çekti.

CHP’nin ‘hayır’ diyenlere yönelik Anayasa değişikliği görüşmelerinden itibaren tuttuğu baskı çetelesi şöyle:

1) 2 ve 3 Ocak'ta İstanbul Okmeydanı'nda Başkanlık karşıtı kampanya çalışması yürüten Halkevleri üyesi 2 kişi gözaltına alındı.

2) 5 Ocak'ta İzmir'de 'Hayır' kampanyası afişi asan TKP üyesi 5 kişi idari para cezasına çarptırıldı.

3) 9 Ocak'ta Anayasa Görüşmeleri'nin başladığı gün, Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği Platformu'nun TBMM önünde yapacağı basın açıklaması polis tarafından engellenirken aralarında milletvekillerinin de bulunduğu kitleye plastik mermi ve tazyikli suyla saldırı gerçekleştirildi.

4) 10 Ocak'ta Ankara Valiliği 'güvenlik gerekçesiyle' her türlü gösterinin yasaklandığını duyurdu.

5) 11 Ocak'ta Sinop'ta 'Başkanlığa Hayır' afişi asan 2 TKP üyesi gözaltına alındı.

6)Ankara Tuzluçayır'da 'Başkanlığa Hayır' kampanyası yürüten 2 Halkevi üyesi gözaltına alındı.

7)12 Ocak'ta Karaman CHP Gençlik Kolları üyesi 3 kişi 'Başkanlığa Hayır' yazılamaları sebebiyle gözaltına alındı.

8) 13 Ocak'ta Adana'da Halkevleri üyesi 4 kişi, 'Başkanlığa Hayır' bildirisi dağıtmaları gerekçesiyle gözaltına alındı.

9) CHP Mersin Gençlik Kolları üyesi 4 kişi ise yazılama gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı.

10) 14 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de 2 kişi 'Başkanlığa Hayır Gençlik Var' bildirisi dağıtırken darp edilerek gözaltına alınmaya çalışıldı.

11) 17 Ocak'ta Adana'da 'Başkanlığa Hayır' bildirisi dağıtan 3 Halkevleri üyesi gözaltına alındı.

12) 23 Ocak'ta Ankara Batıkent'te 'Başkanlığa Hayır Gençlik Var' bildirisi dağıtan 8 Genç-Sen üyesi gözaltına alındı.

13) İstanbul Beşiktaş-Kadıköy vapurunda 'Başkanlığa Hayır' şarkısı söyleyen gençlerin gözaltına alınmasını halk engelledi.

14) 24 Ocak'ta Ankara Batıkent'te 'Başkanlığa Hayır' bildirisi dağıtan TKP üyesi 16 kişi gözaltına alındı.

15) Çanakkale'de 'Yeter' başlıklı bildiri dağıtan 5 TKP üyesi 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.

16) 25 Ocak'ta 'Hayır' çağrısı yapan Kamu-Sen genel merkezine 25 kişilik bir grup saldırdı. Konfederasyon binasını basan grup Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un istifasını istedi.

17) 26 Ocak'ta Parlamento'da teklifin kabul edilmesinin ardından İstanbul Maltepe'de 'Hayır' çalışması yapan gençlere AKP'liler silahla saldırdı. Bir kişi yaralandı.

18) Adana, Ankara ve Çanakkale'de toplam 20 TKP üyesi dağıttıkları 'Yeter' bildirisi gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

19) 27 Ocak'ta suç örgütü lideri Sedat Peker 'Hayır' diyenleri tehdit etti: Sokağa çıkan olursa onları sokakta bekliyor olacağız!

20) 29 Ocak'ta Saray'daki toplantılara gitmeyen Beyoğlu Kamer Hatun Muhtarı 'devlet büyüklerine hakaret'ten tutuklandı.

21) Bursa'da, referandumda hayır oyu vereceğini söyleyen esnaf "muhbir vatandaş" tarafından şikayet edildi, gözaltına alındı.

22) 30 Ocak'ta Antalya'da 'Hayır' bildirisi dağıtan 3 Birleşik Haziran Hareketi üyesi gözaltına alındı.

23) 31 Ocak'ta CHP PM Üyesi Sera Kadıgil, attığı tweetlerden dolayı gözaltına alındı.

24) Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun, kişisel Facebook hesabında “Kılıçdaroğlu’nun başı için evet” yazılı bir mesaj paylaştı.

25) 3 Şubat'ta Antalya'da "Hayır' afişi yapan 3 kişi gözaltına alındı. Aynı gün IŞİD propagandasından gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakıldı. Şüphelilerin, örgütün Suriye ve Irak'taki diğer örgüt üyeleriyle de sık sık temasa geçtikleri iddia edildi.

26) Barış Manço’nun ölüm yıldönümünde 'Hayır' şarkısını isteyen dinleyicinin isteği “Biz o toplara girmeyelim şimdi” denilerek reddedildi.

27) Başbakan Binali Yıldırım, "Rejimin değiştiği yok, değişen değişimin ta kendisi, değişime direnenler yok olacak" dedi.

28) 3 Şubat'ta Ümraniye Modoko Camii İmamı Hüseyin Güleç, verdiği cuma vaazında 'Başkanlık sistemine Hayır' diyenleri gafillikle suçladı, AKP’nin icraatlarını sayarak ‘Evet’ propagandası yaptı.

29) Düzce'de, ellerinde tabanca ile çektirdikleri fotoğrafı, 'Başkanlık sistemine Hayır diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız' notuyla sosyal medyada paylaşan 19 yaşındaki S.A. ve 17 yaşındaki G.E., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30) 4 Şubat'ta Kadıköy Bahariye’de başkanlık anayasasına ilişkin referandumda 'Hayır' çağrısı yapanlara polis silah çekerek saldırdı. Saldırıda 3 kişi gözaltına alındı.

31) 5 Şubat'ta 'Hayır' pankartı asılan SYKP Sultangazi bürosuna polis saldırdı ve SYKP üyesine silah doğrulttu.

32) Misvak Dergisi, yayımladığı bir karikatürde 'Hayır' diyenlere şeytan göndermesi yaptı.



33) Başbakan Binali Yıldırım, 'Hayır' diyenleri "teröre destek vermekle" suçladı.

34) 'Hayır' oyu vereceğini açıklayan onlarca MHP il ve ilçe yöneticisi, MHP tarafından tasfiye edildi.

35) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Dikkat ederseniz hayırcılar milletten korkanlardır" dedi.

36) Yandaş Yeni Akit Gazetesi, Meltem Cumbul'un 'Hayır' açıklamalarını, "Meltem Cumbul'dan hayır provakasyonu" şeklinde verdi.

37) 8 Şubat'ta Erzurum'da Başkanlık sorusuna 'Hayır' diyen öğretmeni mülakattan geçirmediler.

38) Ankara’nın Yüksel Caddesi’nde, "Ne yaparsanız yapın başkanlığa liselerden de hayır" pankartı açarak, oturma eylemi yapan 4 liseli gözaltına alındı.

39) 9 Şubat'ta Ankara Çayyolu meclisinden 2 kişi 'Hayır' afişi asarken polisin ifadesiyle "milletvekili şikayeti üzerine" gözaltına alındı.

40) 10 Şubat'ta Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli ve MHP İçin Her Şey" kitabının toplatılmasının ardından kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi'nin İstanbul Gümüşsuyu'ndaki merkezine saldırı oldu.



41) EMEP'in Tuzla’nın Aydınlı Mahallesi’nde üzerinde “Tek Adam Rejimine ve OHAL Anayasasına Hayır!” yazan Emek Partisi imzalı 500 afiş bir gecede söküldü.

42) 11 Şubat'ta İrfan Değirmenci 'Hayır' dediği için Kanal D'den atıldı.

43) 'Hayır'cı Türk-Büro-Sen Başkanı Fahrettin Yokuş’a silahlı saldırı yapıldı.

44) Meral Akşener'in Çanakkale'de yapacağı programda salonun elektrikleri kesildi, salona polis girdi. Akşener konuşmasını megafon ve telefon ışıklarıyla yaptı.

45) 12 Şubat'ta Posta Gazetesi'nde çalışan Hakan Çelenk, 'Hayır' dediği için kovuldu.

46) Erdoğan, "Esasında 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanındadır" dedi.

47) 13 Şubat'ta AKP'li Çayırova ve Darıca belediyeleri salonları CHP'nin 'Hayır' paneline kapattı.



48) MHP'de 'Hayır' diyeceğini açıklayan 4 isim, kesin ihraç talebiyle disipline sevkedildi.

49) Sultangazi’deki STK’lerin Tokat Zile Kervansaray Köyü Derneğinde yapılacak 'Hayır forumu', polis tarafından izin alınmadığı gerekçesiyle engellendi ve polis derneği KHK ile kapattıracağı tehdidinde bulundu.

50) 'Hayır susturulamaz, üniversite teslim olmaz' diyerek Kocaeli Üniversitesi Anıtpark önünde toplanan öğrencilere polis saldırdı, 10 kişi gözaltına alındı.

51) Denizli’de MHP’li “hayır”cılara verilen salon kaymakam tarafından iptal edildi.

52) 14 Şubat'ta Başbakan Binali Yıldırım kendi 'Hayır'cı listesine IŞİD'i ekledi.

53) "Dumansız hava" kampanyasını desteklemek üzere bakanlığa bağlı Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından bastırılan "Sigaraya Hayır" afiş ve broşürleri toplatıldı."

54) Orhan Pamuk'un Hürriyet'e verdiği ve 'Hayır' oyu vereceğini açıkladığı söyleşisi yayımlanmadı.

55) AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, referandumda hayır çıkması halinde partililerden iç savaşa hazırlanmalarını istedi.

56) 16 Şubat'ta İzmir'de 'Hayır' çalışması yapan 2 CHP'li kadın, 'Evet'ci 2 kişi tarafından darp edildi.

57) İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin "kampüslerde 'Hayır'ın sesini büyütme" çağrısı yaptığı açıklamada 6 öğrenci gözaltına alındı.

58) Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda PKK, ‘FETÖ’, DHKP-C’nin ardından IŞİD’in de ‘Hayır’ dediğini öne sürdü.

59) Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, 'Hayır' diyenleri 'din ve namus düşmanı' olmakla suçladı.

60) 17 Şubat’ta Kayyım atanan Sur Belediyesi, tüm çalışanlarının cep telefonlarına, referandumda “Evet” oyu verilmesini istedi.

61) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gaziantep mitingine kamu personeli zorla götürüldü.

62) Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu Twitter hesabından: “Vereceğiniz oy, aynı zamanda PKK’ya destek oyudur. Haberim yoktu demeyin." “PKK anayasa referandumunda ‘hayır’ çağrısı yapmış. Sandıkta ‘hayır’ diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok." paylaşımında bulundu.

63) AKP Avusturya Teşkilatı Sorumlusu Mahmut Koç referandum hayır çıkarsa iç savaş çıkacağını söyledi.

64) Kadıköy’de Moda Aile Çay Bahçesi işletmecileri dağıtılan ‘Hayır’ bildirilerine engel oldu.

65) Erdoğan ‘Hayır’ diyenlere yönelik “Şerre rıza şerdir” ifadelerini kullandı.

66) Digiturk gerekçesiz bir biçimde film arşivinden “NO” filmini kaldırdı.

67) 19 Şubat’ta Erdoğan Anayasa değişikliğine karşı çıkanlara “gafiller” dedi.

68) Süheyl Batum “Hayır” gezilerine katıldığı için Bahçeşehir Üniversitesi’nden atıldı.

69) Adana'da ve Maltepe'de çete mensuplar ‘Hayır’ çalışması yürüten Haziran Hareketi üyelerine satır ve sopalarla saldırdı.

70) Cerattepeliler’in kar üzerine yazdığı 'Hayır' yazısına polis tahammül edemedi. Polis kara yazılı ‘Hayır’a müdahale ederek sildi.

71) Samsun’da polis olmayan YSK kararıyla ‘Hayır’ çalışması yürütenleri engellemeye çalıştı.

72) Selin Sayek Böke'ye ölüm tehdidi gerçekleştirildi. Böke canlı yayındayken televizyon kanalını arayan bir şahıs, “zorluk yaşamak öyle olmaz, böyle olur” diyerek, Böke’yi öldürmekle tehdit etti.

73) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), anayasa değişikliği konusunda görüş açıklayan Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.

74) Akit gazetesi yazarı eski milletvekili Şevki Yılmaz Akit TV'de "16 Nisan'ın zaferle çıkacağına dair Hadis-i Şerif var" ifadelerini kullandı. Ayrıca "Türkiye gitti mi Beytullah gider. 16 Nisan'da EVET demek Beytullah'ta Ebabil Kuşu olmak demek" diye konuştu.

75) Ümraniye’de ‘Hayır’ çalışması yürüten Haziran Hareketi üyeleri saldırıya uğradı, bir Haziran Hareketi üyesi bıçaklandı.

76) Akdeniz Üniversitesi’nde “Başkanlığa Hayır” bildirisi dağıtan 3 öğrenciye polis müdahale etti ve toplam 8 kişi gözaltına alındı.

77) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde “Başkanlığa #Hayır” yazılı pankart asan Nurhak Sabur ve Fırat Ortaç gözaltına alındı.

78) Antakya’daki Armutlu mahallesinde “Başkanlığa hayır, gençlik var” bildirisi dağıtan 4 öğrenci gözaltına alındı.