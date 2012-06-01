CHP, havacılık sektörü için araştırma istedi

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara



CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, 305 personeli işten çıkarılan ve grev yasağı kapsamına alınan havacılık sektörü sorunlarının TBMM’de kurulacak bir araştırma komisyonunca incelenmesini istedi. Oran, “AKP’nin kural dışı müdahaleleri havacılığı işlemez hale getirdi” dedi.

TBMM Başkanlığı’na verdiği önerge şöyle:



Uluslararası prestij kaynağı



Nitelikli, kaliteli ve herkesin erişebileceği fiyatlarla hizmet sunan bir havacılık sektörü getirdiği taşıma kolaylıklarının yanı sıra, ülke tanıtımı açısından da büyük bir önem arz etmekte, bu bakımdan uluslar arası bir prestij kaynağı olarak da gözükmektedir.



AKP’nin kural dışı müdahaleleri



Buna karşın, özellikle THY’nin 2006’da özelleştirilmesi ve hemen ardından AKP iktidarından kaynaklanan kural dışı müdahaleler nedeniyle havacılık sektöründe özellikle son 10 yılda ciddi sorunlar yaşanmış, Türkiye’nin en büyük havalimanı olan İstanbul Atatürk Havalimanında yaşananlar aksaklıklar, özellikle iç hatlar trafiğini ve yolcularını olumsuz etkilemiş, binlerce vatandaşımız mağdur olmuştur.



SMS ile işlerinden edildiler



Bütün bu sorunların yanı sıra, havacılık sektöründe çalışan her türlü emekçi mağdur edilmiş, haklarını aramak için anayasamızda, ILO ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile diğer uluslar arası mevzuatta bulunan haklarını kullanmak isteyenler bir kısa SMS mesaj ile işlerinden edilmiş, düzensiz, plansız ve öngörüsüz yönetimler sebebiyle rötarlar kronik hale gelmiş, Türk havacılık sektörü işleyemez bir pozisyona düşmüştür.



Askeri darbede bile yasaklanmamıştı



12 Eylül 1980 darbesi sonrasında dönemin sıkıyönetim ortamında dahi havacılık sektörüne grev yasağı getirilmemişken, AKP hükümeti bu adımı da atarak çalışma hayatına bir darbe daha vurmuştur. 12 Eylül 2010 referandumunda çalışanlara iki sendika üyeliği hakkı getirilmiş, ancak pratikte diğer sektörlerde olduğu gibi özellikle havacılık çalışanlarının tek sendika üyeliğinde dahi büyük engellemeler yaşanmaktadır.