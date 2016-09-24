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CHP Hatay Milletvekili Almanya'da havaalanında alıkonuldu!

Dudu, olayla ilgili Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunacağını söyledi

24 Eylül 2016 03:06

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Almanya Frankfurt Havaalanı'nda alıkonuldu.

Habertürk’te yer alan habere göre, Mannheim'da düzenlenecek bir konferansa katılmak üzere Almanya'ya giden CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Frankfurt Havaalanı'nda diplomatik pasaportunu göstermesine rağmen alıkonuldu.

Polis merkezinde sorguya çekilen Dudu, elektronik dönüş biletini gösterdikten sonra serbest bırakıldı. Yaşananlara tepki gösten Dudu, olayla ilgili Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunacağını kaydetti.

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