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Politika

CHP HATAY İL BAŞKANI HAYZARAN İSTİFA ETTİ HATAY (A.A)

12 Nisan 2011 15:25

-CHP HATAY İL BAŞKANI HAYZARAN İSTİFA ETTİ HATAY (A.A) - 12.04.2011 - CHP Hatay İl Başkanı Murat Hayzaran, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hayzaran, yazılı açıklamasında, CHP İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini, ancak üye olarak katkılarını sürdüreceğini bildirdi. Yaklaşık beş aydan bu yana görevini onurla yürüttüğünü belirten Hayzaran, açıklamasında şunları kaydetti: "CHP Hatay İl Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa etmekteyim. Bu süreçte benden desteğini esirgemeyen tüm CHP il ve ilçe örgütlerine, halkımıza ve basınımıza teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkın iktidarı yolunda yapacağı tüm çalışmalara üye olarak katkı sunacağımı bildirir, herkesin hakkını helal etmesini dilerim."

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