-CHP, HANNES SWOBODA'DAN ŞİKAYETÇİ BRÜKSEL (A.A) - 21.07.2010 - CHP Brüksel Temsilcisi Kader Sevinç, AP Sosyal Grup Başkan Yardımcısı Adrian Severin'e gönderdiği mektupta, AP Sosyalist Grup Başkan Yardımcısı Hannes Swoboda'dan ''CHP'ye ve liderine, referanduma destek vermesine yönelik tavsiyelerinden'' şikayetçi oldu. Sosyalistler, sert bir dille kaleme alındığı bildirilen mektubun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yazılıp yazılmadığını araştırıyor. CHP Brüksel Temsilcisi Kader Sevinç imzalı mektupta, Swoboda'nın açıklamaları ''Türkiye'deki demokratik güçlerin gerçek mücadelesine açıkça ve skandal şekilde saldırı'' olarak nitelendiriliyor. ''Anayasa değişikliği paketi, muhafazakar sağ kanat siyasi parti olan AK Parti'nin artan şekilde otoriter ve Avrupalı olmayan yönetiminde hazırlandığı'' ileri sürülen mektupta, ''AK Parti Hükümeti, Avrupa'nın basın özgürlüğü, işçilerin sosyal hakları, bireysel iletişimin gizliliği ve kadın hakları gibi tüm değerlerini ihlal etmek yanında ileri derecede dini, etnik ve cinsiyet dogmalarını yansıtan siyasi bir dil benimsemektedir'' deniliyor. Anayasa değişikliğinde temel özgürlükleri güçlendiren bazı maddeler bulunduğu kabul edilen mektupta, CHP'nin bu tür maddeleri desteklediği, hatta 1980 darbesini yapan askerlerin yargılanmasına yönelik maddenin değiştirilmesinin ilk olarak CHP tarafından önerildiği savunuldu. Anayasa Mahkemesi ile HSYK'nin yapısının düzenlenmesine ilişkin iki maddenin ''sosyal demokrat bakışla kabul edilemez'' olduğu belirtilen mektupta, ''Bu maddeler yürütmenin yargı üzerindeki mevcut otoriter tahakkümünü güçlendirecek ve hiçbir sorumluluk ve hesap verilebilirlik getirmeden Cumhurbaşkanı'nın gücünü artıracaktır'' görüşü savunuldu. Mektupta, Avrupa Konseyince yapılan önerilerin, CHP'nin endişelerini desteklediği ve Venedik Komisyonunun ''farklı konulardaki tek bir paketle referanduma götürmenin demokratik olmadığı'' yönünde uyarısı bulunduğu kaydedildi. Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz'un da 13 Nisan'da Brüksel'i ziyaret eden dönemin CHP Başkanı Deniz Baykal'la görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada ''CHP'nin endişelerini paylaştığı'' ileri sürülen mektupta, şu görüşlere yer verildi: ''CHP, Avrupalı en iyi model yapmak için Anayasanın toptan reformunu savunmaktadır. Türkiye geniş milli konsensüse dayalı sosyal uzlaşma atmosferinde kabul edilecek radikal şekilde Avrupalı, yenilikçi ve ilerici bir anayasaya ihtiyaç duymaktadır. CHP tarafından önerilen bir diğer önemli değişiklik, yasal değişiklikle seçimlerdeki ülke barajının yüzde 10'dan 7'ye düşürülmesi ve temsil oranına göre bunun daha da düşmesi ihtimalinin muhafaza edilmesidir. AK Parti Hükümeti, bu demokratik inisiyatifi de reddetmiştir. Bundan dolayı sizin, gerçek Avrupalı Türkiye mücadelesinde CHP'yle dayanışma göstermenizi ve (Swoboda tarafından yapılan) sağ kanat ve otoriter hükümeti destekleyen sözkonusu açıklamadan kaynaklanacak yanlış anlamaları düzeltmenizi istiyoruz.'' -MEKTUP, SOSYALİSTLERİ KIZDIRDI- Sosyalist yetkililer, ''İçindeki kaba ve mesnetsiz ifadeler'' nedeniyle mektubun, AP Sosyalist Grubunun büyük tepkisini çektiğini bildirdi. ''Bu skandal mektubun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yazılıp yazılmadığını araştırıyoruz ve tepkimizi ona göre göstereceğiz'' diyen yetkili, CHP'de bazı çevrelerin yeni değişen üst yönetimi zor durumda bırakacak hamlelere girişmesinden endişe ettiklerini dile getirdi.