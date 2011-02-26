CHP, Hanefi Avcı'yı aday göstermeye hazırlanıyor

T24 - CHP, Haliç’te Yaşayan Simonlar kitabının ardından Devrimci Karargâh soruşturmasında tutuklanan Hanefi Avcı’yı seçimlerde aday göstermeye hazırlanıyor.



Taraf gazetesinden Mehmet Baransu'nun haberine göre;





Devrimci Karargâh soruşturması kapsamında tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne konan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili adayı olacağı iddia ediliyor. Hanefi Avcı’nın yakınlarının konuyla ilgili CHP’den iki isimle görüştüğü, adaylığın “gizli kalmak şartıyla” kesin olduğu kulislerde konuşuluyor. CHP’de, Ergenekon sanıklarının adaylığının ardından, Hanefi Avcı ismi de önünüzdeki günlerde çok tartışılacak gibi görünüyor.



Seçilecek yerden gösterin

Hanefi Avcı ile CHP arasındaki görüşmeyi iki isim yürütüyor. Bu isimlerden biri eski bir CHP milletvekili olan ve aynı zamanda da müteahhitlik yapan bir isim. Yurtdışında da yatırımları bulunan bu ismin, Avcı’yla tanışıklığı uzun bir döneme dayanıyor. İkiliyi tanıştıran kişinin ise “Haliçte Yaşan Simonlar” kitabının Cemaat bölümünü Avcı’ya yazdırdığı iddia edilen isim olduğu konuşuluyor. CHP’li müteahhit, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla da bir dönem aynı kurumda beraber çalışmış. Eski milletvekili, Avcı’nın milletvekili olması için gerekli çalışmayı yaptığını ve partiden olumlu cevap aldığını geçen hafta Avcı’nın yakınlarına iletti: “Seçilebilecek bir yerden, birinci sıradan aday gösterilecek.”



Ankara’da gizli buluşma

Hanefi Avcı bu ismin yanı sıra CHP’de halen milletvekili olan bir başka isimle daha görüşüyor. Tutuklu olduğu için kendi adına görüşmeleri bir avukatı ve eski emniyetçi arkadaşlarının yürüttüğü konuşuluyor. Avcı CHP milletvekiliyle tutuklanmadan önce sık sık biraraya gelmiş ve kitabıyla ilgili kendisini bilgilendirmişti. CHP’li milletvekiliyle, Avcı adına milletvekilliği adaylığı görüşmesi yapan isimler geçtiğimiz günlerde Ankara Çankaya’da bir ofiste biraraya geldi.



İstanbul’dan aday olacak

Ofiste yapılan toplantıda, Hanefi Avcı’nın elinde AK Parti’yle ilgili yolsuzluk dosyaları olduğu, Avcı’nın dosyalar karşılığında CHP’den seçilebilecek bir yerden birinci sıradan aday gösterilmeyi talep ettiği gündeme geldi. Kılıçdaroğlu’na yakın olduğunu söyleyen ve sık sık kamuoyunun karşısına çıkıp hemen hemen her konuda açıklama yapan bu isim, Avcı’nın İstanbul’dan aday gösterileceğinin “garantisini” verip toplantıdan ayrıldı. Konuşulanların adaylık sürecine kadar gündeme getirilmeyip gizli kalması için anlaşılan toplantıda, Avcı’nın yakınlarının bu isme AK Parti’yle ilgili belge verdiği de iddia ediliyor.



Kılıçdaroğlu olumlu bakmaz

Bu iddialarla ilgili CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun haberi olup olmadığını “şimdilik” bilmiyoruz. Dün gün boyu teşkilat ve örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’e konuyla ilgili ulaşmaya çalıştık. Telefonlarımıza bir yanıt alamadığımız için CHP Genel Merkezi’nin konuyla ilgili tutumunu bilemiyoruz. Ancak Tekin’e çok yakın olan bir isim, Hanefi Avcı’nın adaylığının söz konusu olmadığını, CHP içinden birilerinin Genel Merkez’den habersiz, genel merkez adına böyle bir görüşme yapabileceğini belirterek şunları söyledi: “Genel Başkan Kılıçdaroğlu adına Ergenekon sanıklarının adaylığıyla ilgili görüşme ve açıklamalar yapıldı. Kılıçdaroğlu önce bu talebe olumlu yanıt verdi. Ardından gelen tepkiler üzerine bundan vazgeçti. CHP Ergenekon sanıklarının adaylığıyla ilgili oluşan havadan rahatsız olduğu için Sayın Kılıçdaroğlu kesinlikle Avcı’nın ismine olumlu bakmaz. Birileri durumdan vazife çıkarıyor.”

Hanefi Avcı’nın avukatlarından Refik Ali Uçarcı ise Avcı’nın adaylığının söz konusu olmadığını söyledi.