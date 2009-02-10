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Politika

CHP hakkında suç duyurusu

CHP’nin çarşaf ve Kuran kursu açılımları nedeniyle 'partinin kapatılması talebi' ile Yargıtay'a suç duyurusunda bulunuldu.

10 Şubat 2009 02:00

CHP’nin çarşaf ve Kuran kursu açılımlarıyla ilgili Genel Başkan Deniz Baykal ve parti yöneticileri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Mahir Akkar adlı vatandaş, Baykal, CHP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve Kocaeli Belediye Başkan Adayı Sefa Sirmen hakkında ve "Partinin kapatılması talebi"ni de içeren suç duyurusu dilekçesini Başsavcılığa verdi.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Akkar, "CHP’nin artık laikliğin savunucusu bir parti olmaktan çıktığını, şeriatı çağrıştıran söylem ve eylemleriyle oy avcılığı yaptığını" savundu.

Akkar, CHP Genel Başkanı Baykal’ın, parti kuruluş ilkelerine ihanet içinde olduğunu ve takiyye yaptığını ileri sürdü.

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