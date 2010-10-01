-CHP GRUP YÖNETİMİNDE SEÇİM TBMM (A.A) - 01.10.2010 - CHP, 9 Grup Yönetim Kurulu üyesi ve 2 Grup Denetçisini belirledi. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yeni yasama yılının ilk Meclis grup toplantısını gerçekleştiren CHP, grup başkanvekilliği seçiminin yanı sıra Grup Yönetim Kurulu ve Grup Denetçileri için de seçim yaptı. Grup Yönetim Kuruluna, Adana Milletvekili Hulusi Güvel, Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız, Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Muğla Milletvekili Ali Arslan ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner seçildi. Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve Muğla Milletvekili Gürol Ergin de Grup Denetçisi oldu.