CHP Grup Toplantısı'nda 4 Ülkücü'ye parti rozeti takıldı; “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atıldı

T24
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısı öncesinde MHP’den istifa ederek CHP’ye katılan 4 kişiye rozet taktı. Rozetlerin takılmasının ardından salonda “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atıldı.
MHP yönetiminin farklı kadrolarında görev alan Ahmet Yıldız, Alaattin Demir, Ali Emekli ve Ebru Atalay partilerinden istifa ederek CHP’ye katıldı. TBMM’deki CHP Grup Toplantısı öncesi, Genel Başkan Kılıçdaroğlu yeni partililere rozet taktı.
CHP Genel Başkanı rozetleri takmasının ardından konuşmasına başlarken, "Bütün ülkücü kardeşlerime sesleniyorum, gerçeği görsünler" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından salonda "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atıldı.