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Politika

CHP Grup Disiplin Kurulu'ndan Öztürk Yılmaz kararı

Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın 'gruptan kesin çıkarma cezası' ve 'önlemli olarak cezalandırılması' önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti

16 Kasım 2018 17:25

TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın "tedbir kararı" ile ilgili itiraz başvurusunu reddetti.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu’nun, bugün yapılan toplantısında, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın "tedbir kararı" ile ilgili itiraz başvurusunun görüşüldüğü, itirazın reddine, tedbir kararının devam etmesine karar verildiği bildirildi.

Yılmaz, CHP Grup Yönetim Kurulu'nca "kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Bu karar üzerine basın toplantısı düzenleyerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Yılmaz'ın bu ifadeleri nedeniyle ikinci kez "gruptan kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmişti.

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