CHP Grup Disiplin Kurulu Yılmaz ve Erol'dan savunma istedi

'Kesin çıkarma cezası' ve 'önlemli olarak cezalandırılması önerisi'yle disipline sevk edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu yazılı savunma istedi. Kurul, milletvekillerinden savunmalarını 7 gün içinde iletmelerini istedi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, TBMM Grup Disiplin Kurulunun, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş başkanlığında bugün toplandığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkında "Yetkili organ kararlarına aykırı davranmak", "Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" ile "Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak"; Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında ise "Yetkili organ kararlarına aykırı davranmak" fiilleri nedeniyle tedbirli olarak "gruptan kesin çıkarma cezası" ile cezalandırılmalarını öngören Grup Yönetim Kurulu kararlarının görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, CHP Grup Disiplin Kurulu tarafından iki milletvekiline "tedbir kararına 3 gün içinde itiraz edebilecekleri, yazılı savunmalarını 7 gün içinde iletmeleri ve istemeleri halinde sözlü savunma yapılabileceklerine ilişkin yazı yazılmasının kararlaştırıldığı" bildirildi.

Kurul, "uyarma", "kınama" ve "ihraç" yetkilerine sahip

Grup Yönetim Kurulunca geçen hafta gerçekleştirilen toplantıda, "kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Gürsel Erol ile Grup Disiplin Kuruluna sevk edilen Öztürk Yılmaz, bu karar üzerine basın toplantısı düzenlemiş ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile partisine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Bugün toplanan Grup Yönetim Kurulunca, Yılmaz'ın söz konusu ifadeleri nedeniyle "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" ve "partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak" fiilleri nedeniyle "gruptan kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle ikinci kez Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmişti.