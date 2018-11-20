CHP Grup Disiplin Kurulu, Öztürk Yılmaz hakkında kararını verdi

CHP Grup Disiplin Kurulu, 'kesin ihraç' talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın ihracına karar verdi. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un ise mazeretini kabul ederek 13 Aralık'ta sözlü savunma yapmasını istendi.

CHP Grup Disiplin Kurulu, Türkçe ezan açıklamaları ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları nedeniyle iki kez 'kesin ihraç' talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a "Gruptan Kesin Çıkarma" cezası verdi.

TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle denildi:

"TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu’nun, bugün (20 Kasım Salı) yapılan toplantısında; Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ve Elazığ Milletvekili Gürsel Yılmaz ile ilgili disiplin dosyaları görüşüldü. Toplantıda; CHP Tüzüğünün 68 1-a,b ve d maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle CHP Grup İç Yönetmeliği'nin 79. maddesi gereğince Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a "Gruptan Kesin Çıkarma" cezası verilmesine, kesin olarak karar verildi.

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un mazereti kabul edilerek, sözlü savunmasını 13.12.2018 tarihinde yapmasına karar verildi."

İhraç kararının ardından açıklama yapan Yılmaz, Disiplin Kurulu'nun kararının yargıdan döneceğini söyledi. "Hiçbir yere gitmiyoruz, bağımsız olarak devam edeceğim" diyen Yılmaz ihraç kararıyla ilgili şöyle konuştu:

"Bir Disiplin Kurulu'nu yönetemeyenler, bir ülkeyi nasıl yönetecekler? Yoluma bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim. Disiplin Kurulu'nun kararı yargıdan dönecektir. Beni bu şekilde ihraç edenleri millet de ihraç edecek. Bunu göreceğiz. Ben ihanetin her türlüsünü gördüm! Allah büyüktür. Umudun ışığı sönmez. Kimseye karşı bir sitemim, kırgınlığım yoktur"

Yılmaz'ın ihracının ardından CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 142' ye düştü.