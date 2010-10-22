-CHP GRUP BAŞKANVEKİLLERİ: "AKP'NİN ELİNİ TUTAN YOK" ANKARA (A.A) - 22.10.2010 - CHP Grup Başkanvekilleri tarafından yapılan ortak açıklamada, ''AKP'nin elini tutan yok. Hemen Meclisi özel gündemle toplayalım, YÖK'ün kaldırılması, dokunulmazlıklar ve barajın düşürülmesi konusu da dahil olmak üzere sorunların çözümünü bir hafta içinde gerçekleştirelim'' denildi. CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Muharrem İnce ve Akif Hamzaçebi, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, başörtüsü sorununun çözümüne ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Elitaş'ın, ''CHP, masadan kaçmak, çark etmek için bize çeşitli önermeler, çeşitli şartlar öne sürdü. Bunlar, dokunulmazlıkların kaldırılması, YÖK'ün düzenlenmesi ve seçim barajlarının düşürülmesi ile ilgili şartlardı. Biz onların bu şartlarını kabul ettik'' dediğinin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: ''AKP Grup Başkanvekili her zaman olduğu gibi şimdi de gerçek dışı iddialarla sıkıştığı köşeden kurtulmaya çalışıyor. Güya dokunulmazlıklar, YÖK'ün kaldırılması ve seçim barajlarının düşürülmesi ile ilgili olarak şartlarımızı kabul etmişler. Bu tamamen yalan. Hem de koskoca bir yalan. Çünkü AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, çok açık ve net olarak (hiçbir önkoşula bağlı olmaksızın türban düzenlemesini bizimle görüşebileceklerini ve bunun dışındaki önerileri kabul etmeyeceklerini) söyledi. Öte yandan türbanın ilk, orta ve lise ile kamuda hizmet verenlere sirayet etmemesi için hukuki teminat isteğimize de önce 'böyle bir gündemimiz yok' diye yanıt verdiler, sonra da '10 yıl sonra ne olacağını bilemeyiz' dediler. Biz de üç Grup Başkanvekili olarak bu durumu kamuoyuna açıkladık. Şimdi ne değişti de gerçek dışı beyanları gerçekmiş gibi anlatıyorlar. Neden yalanlarla kamuoyunu yanıltıyorlar. Şimdi bir kez daha öneriyoruz, AKP'nin elini tutan yok. Hemen Meclisi özel gündemle toplayalım, YÖK'ün kaldırılması, dokunulmazlıklar ve barajın düşürülmesi konusu da dahil olmak üzere sorunların çözümünü bir hafta içinde gerçekleştirelim.''