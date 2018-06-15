CHP Grup Başkanvekili'nin Suruç tweet'i tepki çekti

CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel'in Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kavganın ardından Twitter’da yaptığı paylaşım tepki çekti.

Özel, bu seçimlerde yeniden aday olan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile DBP'li il yönetici Esvet Şenyaşar arasında esnaf ziyareti sırasında başlayan ve ailelerin de katılmasının ardından büyüyerek 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası yaptığı paylaşımda sadece AKP’li vekile başsağlığı diledi.

Twitter’da paylaştığı, “Suruç'ta yaşanan saldırıda ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ı kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a, ailesine ve AK Parti camiasına bir kez de buradan başsağlığı diliyorum” mesajı sonrasında çok sayıda çok sayıda kişi Özel’e tepki gösterdi. Yaşananlar sırasında hayatını kaybeden başka kişiler de olduğu hatırlatılırken; Özel’e neden onlar için de başsağlığı dilemediği soruldu.