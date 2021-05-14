CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Altay Tankı projesinden Katarlı ortakları çıkaralım

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Tank Palet fabrikasında yerli ve milli sermayeyle tankı kendimiz üretelim" diyerek, Altay Tankı projesinden Katarlı ortakların çıkarılmasını istedi. Özkoç "TSK'nın fabrikasını ele geçiren Ethem Sancak, 29 aydır Altay tankını üretemedi. Şimdi her şeyi bırakmış kaçıyor. Sancak’a siper olan, yalanlarına ortak olan devlet yöneticilerini Allah’a havale ediyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, BMC şirketinin ortaklık yapısındaki değişiklik iddiaları sonrası devlet yöneticilerine, Altay Tankı projesinden Katarlıları çıkarma çağrısı yaptı.

Özkoç'un yazılı açıklaması şöyle:

"Türk-Katar ortak girişimi BMC şirketinin Türk hisselerinin çoğunluğunun çelik üreticisi Tosyalı Holding'e satışı konuşuluyor. Devletin bütün imkânlarını, teşviklerini kullanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin fabrikasını ele geçiren Ethem Sancak, 29 aydır Altay tankını üretemedi. Şimdi her şeyi bırakmış kaçıyor. Ethem Sancak’a siper olan, onun yalanlarına ortak olan devlet yöneticilerini Allah’a havale ediyorum. 29 aylık süreçte kaybeden ülke ekonomimiz oldu. Önemli operasyonlara imza atan TSK’nın tank ihtiyacı karşılanamadı. BMC’nin ortaklığı Tosyalı Holding’e geçerken devlet yöneticilerine bir uyarıda daha bulunmak istiyorum. Gelin Altay Tankı projesinden Katarlı ortakları çıkaralım. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Tank Palet fabrikasında yerli ve milli sermayeyle bu tankı kendimiz üretelim."