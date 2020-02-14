CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den 'İş Bankası' tepkisi: Pişman olursunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın başkanlık ettiği AKP MKYK toplantısında, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri gündeme geldi. AKP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli , devire ilişkin hazırladığı taslak konusunda sunum yaptı.Taslağa göre CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri Hazine’ye devredilirken, CHP’nin bankadaki yönetim kurulu üyelikleri de sonlandırılıyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel , AKP MKYK toplantısında CHP’ye ait İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devrinin gündeme gelmesi,ne tepki göstererek, “Gerçekten bir tenezzül meselesi. Buna en son tenezzül edip önce başaran sonra hukuk karşısında mahcup olan Kenan Evren’ di. Bir gözü dönmüşlükle karşı karşıyayız. CHP öyle bir mücadele verir ki hiç öngöremediğiniz bir mücadeleyi verir, pişman olursunuz” dedi.

“Adalet ve Kalkınma Partisi, ana muhalefet partisine diş geçiremeyince, her yolu deneyince, ‘CHP’yi nasıl rahatsız ederiz’ bunları nasıl üzeriz, İş Bankasını gündeme getirelim diye düşünüyorlar. Gerçekten bir tenezzül meselesi. Buna en son tenezzül edip önce başaran sonra hukuk karşısında mahcup olan Kenan Evren’di. Kenan Evren buna tenezzül eden son kişiydi, hukuk karşısında mahkum olmuştu.”

Anayasa’nın 134. Maddesine işaret eden Özel, şöyle devam etti:

“Vasiyetnamelere karşı yasa çıkaramazsınız. Bunlar tutuyorlar miras hukukunu tartışmaya açıyorlar. Açmaya çalışıyorlar, olmaz, yargıdan döner, yüksek yargıdan döner, yaptığınız iş başınıza dert olur ama bunların hiçbirisini düşünmeyen bir gözü dönmüşlükle karşı karşıyayız.

Siz alırsınız hukuk geri verir. Siz almaya kalkarsınız CHP öyle bir mücadele verir ki hiç öngöremediğiniz bir mücadeleyi verir, pişman olursunuz.

Hadi bakalım, hadi bakalım, getirin, Kenan Evren’in yaptığını yapın, utanmadan sıkılmadan yapın. Buna tenezzül ederseniz bizim buna karşı nasıl mukabele edeceğimizi nasıl cevap vereceğimizi kolay kolay öngöremezsiniz. CHP buna direnir, en sonunda başarsanız da hukuktan döner. Yapmaya çalıştıkları iş bu vasiyeti tartışmaya açıyorlar.

Bu vasiyete göre kör kuruş almayız. Ama bu vasiyete göre bankanın yönetiminde bulunuruz. Ayıptır, ayıptır başka bir şey değil, ayıplıyoruz, bu ayıpla baş başa bırakıyoruz Adalet ve Kalkınma Partisini. Buna karşı onların yapacakları varsa bizim de yapacaklarımız var, öyle şantaj siyasetine boyun eğseydik…

Biz İş Bankası'na 4 yönetici atıyoruz. 'Siyasi partinin banka yönetmesi doğru değil, bunu Hazine'ye koyalım' diyorlar. Başında Erdoğan var. AKP'nin genel başkanı. CHP yönetimde olmasına karşı ama AKP genel başkanı Varlık Fonu başkanı olarak İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerini devralsın. Nerenizi tutsak dökülüyorsunuz.

Onların yapacakları varsa bizim de yapacaklarımız var. Genel başkan bunları sıkıştırdıkça bunlar da İş Bankası'nı sıkıştırıyor. İş Bankası'nı dünyada 20 sıra geriletecek inadın faydası yok."