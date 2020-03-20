CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den 'infaz düzenlemesi' açıklaması: AKP ve MHP'yi biz ikna edemedik ama Koronavirüs etmiş

"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklamalarda bulunuyor. İkinci yargı paketinin içinde infaz düzenlemesinin yer almamasına tepki gösteren Özel, AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamasını hatırlatarak, "Bu durumdan bir tek şey anlaşılıyor; biz AKP ve MHP'yi ikna edemedik ama Koronavirüs'ü ikna etmiş gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu. Özel, "İnfaz düzenlemesine olumlu katkı vereceğiz" dedi.

İnfaz düzenlemesiyle ilgili son aşamaya geldiklerin söyleyen AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ''Meclis'te önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamaları

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu düzenlemeyi yapmadan nereye gidiyorsunuz diye sormuştuk. 1 Ekim'de gündeme alınacağını söyledikleri boşa çıktı. Birinci yargı paketinde infaz yoktu. Bir türlü gelemedi. İkinci yargı paketinde de infaz olmayacağı ve bunun siyasi partilerle konuşulacağı söyleniyor. Bu durumdan bir tek şey anlaşılıyor; biz AKP ve MHP'yi ikna edemedik ama Koronavirüs'ü ikna etmiş gibi görünüyor. "

"İnfaz yasasındaki değişiklik için bu uzun tutuklulukları ve her önüne gelenin tutuklandığı bu durumla ilgili bir düzenleme yapılmasını teklif edeceğimizi ifade etmek istiyorum."

"Cumhurbaşkanına bir çağrıda bulunuyoruz; sağlık meslek örgütleriyle ilgili husumetinizi bir kenara bırakınız."

"Bir köşe yazarına verdiği mülakatta daha çok yeni bilgi edindik. Bu açıdan sağlık bakanını gelmesi usûlen ve şeklen çok kıymetlidir ama içerik açısından beklentilere cevap vermemiştir."

"Amerika'ya 500 bin kit sattığını duyduk üzüldük. Biz 115 bin test varken bu ana kadar 10 binle gelebildik. 500 bin testimizi de Amerika'ya satmış bulunuyoruz."

"Dünya Sağlık Örgütü tek bir konuda uyarıyor; test, test, test. Bugün İtalya'nın 10. gününden daha kötü 10. gün yaşayan Türkiye için büyük tehlikedir az test yapmak. Test yapma konusunda daha girişken ve atılımcı olunması gerektiğini söylüyoruz."

"Bakan ilk günlerde 18 merkez demişti. Sonradan 16'ya çıktığını duyurduğunu duyduk. Bakan'ın dünkü yaklaşımında da test merkezleri konusunda müjdelenen mesajlarla gerçeklerin tutmadığını görüyoruz."

"Elbette turizmciye destek önemlidir ama Korona günlerinde o paketten başka şeyler de beklenmektedir."

"Açıklanan paketin Korona ile mücadele ruhuylan uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Pakette pakette zaten emekliye verilecek olan ikramiye 5 hafta geriye çekiyor. "