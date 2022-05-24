CHP Grup Başkanvekili Özel: Seçim tatbikatı yapılacak, varsa eksikliklerimizi giderme şansımız olacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin seçim güvenliği için hazırlıklarını anlattı. “Seçimden önce bir seçim tatbikatı yapılacak” diyen Özel, "Sandık görevlilerimizin fiilen katılacağı bu tatbikatla durumumuzu bir kez daha görme ve varsa eksikliklerimizi giderme şansımız olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’ten Gizay Çelik’in sorularını yanıtlayan CHP’li Özel, “Nasıl 31 Mart yerel seçimlerinde ve daha sonra tekrarlanan 23 Haziran İstanbul tekrar seçimlerinde seçim güvenliği açısından hiçbir sorun yaşamadıysak, yapılacak genel seçimlerde de hiçbir sorun yaşamamak adına ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Ayrıca kamuoyunda “altılı masa” olarak tanımlanan altı siyasi parti arasında seçim güvenliği noktasında ortak bir komisyon kuruldu. 81 ilde, tüm ilçelerde ve beldelerde seçim güvenliğini aşındıracak bir olay yaşanmaması için hazırlıklarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

SADAT gibi paramiliter unsurların hem seçim güvenliği açısından hem de genel olarak demokratik bir ülke için tehlike taşıdığına dikkati çeken Özel, “Bu noktada alınması gereken tüm önlemleri aldığımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Özel, seçim güvenliği konusunda son durumu şöyle özetledi:

“Bu işi ne kadar ciddiye aldığımızı göstermek ve en ufak bir aksamanın yaşanmamasını temin etmek için bir tatbikat planladığımızı ifade etmem gerekiyor. Seçimden önce bir seçim tatbikatı yapılacak. Sandık görevlilerimizin fiilen katılacağı bu tatbikatla durumumuzu bir kez daha görme ve varsa eksikliklerimizi giderme şansımız olacak. Seçim günü oy verme işleminin başlamasından itibaren birinci önceliğimiz seçim güvenliği olacak. Tüm parti örgütümüz, tüm üyelerimiz, partimize gönül veren tüm gönüllüler, sandık ve bina görevlilerimiz ile hiçbir aksaklık yaşanmasına imkân vermeyeceğiz. Çünkü bu seçimler tek adam rejimine son verip, ülkeyi yeniden demokrasiyle buluşturacağımız, parlamenter demokratik rejimi inşa etmek için kolları sıvayacağımız seçimler olacak.”

“Genel Başkanımızın cumhurbaşkanı adayı olması en çok vekili olarak beni mutlu edecektir"

Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin “cumhurbaşkanlığı adaylığı mesajı” olarak yorumlanmasıyla ilgili konuşan Özel, “Genel Başkanımızın cumhurbaşkanı adayı olması en çok vekili olarak beni mutlu edecektir” ifadelerini kullanırken 6’lı masadan çıkacak mutabakatın bağlayıcı olduğunun altını çizdi.