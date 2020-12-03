CHP Grup Başkanvekili Özel, Milli Savunma Bakanı Akar'a 15 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Ne olmuştu? CHP Grup Başkan Vekili Özel, 2018 yılında Meclis Genel Kurulu'ndaki Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz alarak, Bakan Hulusi Akar'ı eleştirmişti. Akar'ın, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları cezaevindeyken, "Bizi bir kez bile ziyarete gelmedi" diye sitem ettiğini öne süren Özel, buna rağmen Akar'ın, Atatürk'e "firavun" diyen Nuri Pakdil'i ve "TSK'ye hakareti alışkanlık haline getiren" Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz'ı ziyaret ettiğini söylemişti. Özel'e yanıt veren Hulusi Akar, Hasdal'daki arkadaşlarını ziyaret etmediği eleştirilerine, "Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Hasdal'dan çıkmadım ben" diye yanıt verdi. Özel'den Akar'a: Atanmış bir bakan, seçilmiş milletvekillerine had bildiremez Akar'ın, bütçe görüşmelerinde 15 Temmuz gecesiyle ilgili eleştirilerin hiçbirine yanıt vermediğini ve konuyu çarpıttığını ifade eden Özel, şunları kaydetmişti: "Yanıtlanmayan eleştirilerim çok açıktır. Hulusi Bey, 2013 Yüksek Askeri Şurası, Balyoz Davası, kumpas mağdurlarını ziyaret etmemesi, buna karşın Atatürk ve cumhuriyet düşmanlarını ziyaret etmesi ile seçimlere militarizm bulaştırdığı başta olmak üzere yaptığım eleştirilerin hiçbirine makul bir yanıt vermemiştir. Bu soruları sormaya, iddialarımın arkasında durmaya devam edeceğim. Atanmış bir bakan, seçilmiş milletvekillerine had bildiremez; kendisini genelkurmay başkanı, milletvekillerini emir erleri sanan bir anlayışla TBMM Genel Kurulu'nda sesini yükseltemez. Bu, milli iradeye, yüce parlamentoya saygısızlıktır." "Eğer bir şahitliğe başvurulacaksa..." CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yine aynı gün (18 Aralık 2018) parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlemiş şu açıklamalarda bulunmuştu: "Balyoz davasındaki tutumuna yapılan eleştirilere hiçbir cevap vermemiş, sadece bir askeri cezaevine yaptığı ziyareti, sanki Balyoz davası sanıklarıyla dayanışmış gibi göstermiştir. Oysa ki 3. Kolordu komutanıyken, yapması zorunlu olduğu, kendisine bağlı olan bir askeri cezaevini ziyaret etmiştir. Bugün temas ettiğimiz, bize teşekkürlerini ileten çok sayıda silah arkadaşı çok net olarak şunu söylemiştir, 'Askeri cezaevi dışında hiçbir yere gitmemiş ne Silivri'ye ne diğer sivil cezaevlerine ne de başka yerlerdeki askeri cezaevlerine ziyaretlerde bulunmamış, kendilerini sahipsiz bırakmıştır.' Şimdi Hulusi Akar'a açıkça söylüyoruz, eğer bir şahitliğe başvurulacaksa kendisine kamuoyunun önünde Balyoz sanıkları ve hayatını kaybetmiş Balyoz-Ergenekon sanıklarının yakınlarının tanıklığında kameralar önünde başvurmayı teklif edebiliriz." Hulusi Akar bu tartışmaların ardından 26 Aralık'ta kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP'li Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunarak tazminat davası açmıştı. 221 emekli subay Akar aleyhine tanıklık için başvurmuştu Akar'ın dava açmasının ardından 221 emekli subay 'Akar aleyhinde tanıklık' yapmak için başvuruda bulunmuştu. Özel yaptığı açıklamada "Lehime tanıklık yapmak isteyenlerin sayısı çok olduğu için mahkemenin seçeceği belli sayıda kişinin dinlenmesini talep ettik. ‘Kura çekilebilir' dedik. Ancak usulen kabul edilmedi. Bunun üzerine biz 21 emekli subaydan oluşan bir liste verdik. Karşı tarafın avukatları ise Akar'ın bu kişilerle husumeti olduğu gerekçesiyle talebimize itiraz etti" ifadelerni kullanmıştı.