CHP Grup Başkanvekili Özel'den İmamoğlu açıklaması: Cezalandırılmak istenen İstanbullunun iradesi

YSK üyelerine hakaret etmekle' suçlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi. CHP'li Özgür Özel, "Burada cezalandırılmak istenen İmamoğlu ya da partimiz değil, İstanbullunun iradesidir" dedi.

31 Mart 2019 seçimlerinin şaibeli şekilde iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu’nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu iddia ediliyor. İddianamede İmamoğlu’nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor.

Özel, İstanbul seçimini hatırlattı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel İmamoğlu'na istenen hapis cezasının ardından Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu. İstenen cezanın Ekrem İmamoğlu’na değil, İstanbul Belediye Başkanı’na değil, tüm İstanbullulara istendiğini belirten Özel, "Burada cezalandırılmak istenen İmamoğlu ya da partimiz değil, İstanbullunun iradesidir. Bu siyasi iktidar; oy kendisine verilince milli irade diyen, kendisine verilmeyince seçimi mundar ilan eden bir anlayışa sahiptir. Bu durumu, İstanbul seçimlerinin iptal kararı sürecinde bizzat yaşadık" dedi.

"YSK kararının ne kadar haksız olduğunu ortaya koymuştur"

AKP’nin başvuru dilekçesinde kanuna aykırı kişisel verilerin kullanıldığını hatırlatan Özel, "YSK’nin kararının ardından tekrarlanan seçimlerde İstanbul seçmeni 31 Mart’ta 13 bin olan farkı 23 Haziran’da 806 bine çıkartarak, YSK kararının da ne kadar haksız olduğunu ortaya koymuştur. Bu ceza Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da 3 yıldır yürüttüğü başarılı belediye başkanlığına ve vatandaşın teveccühüne verilmek istenmiştir. YSK kararının hukuka ne kadar aykırı olduğunu öğrenmek isteyenler YSK Başkanı Sadi Güven başta karara muhalif üyelerin şerhine baksınlar" ifadelerine kullandı.

Kaftancıoğlu: İradesi yok satılan İstanbul halkı tarihi cevabı ilk seçimde verecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından, “YSK eliyle İstanbullunun iradesini yok sayarak hakaret edenler ortadayken, İstanbullunun iradesine sahip çıkanlar yargı eliyle cezalandırılmaya devam ediyor hala. 6 mayısta iradesi yok satılan İstanbul halkı en güzel cevabı 23 Haziran’da vermişti. Tarihi cevabı da ilk seçimde verecek” diye yazdı.

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