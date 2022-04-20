4 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'nun avukatından ilk açıklama: Komedi

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası isteniyor. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Herhangi bir ceza verilmesi hukuken mümkün değil. YSK üyelerine yönelik bir kasıt da içermeyen sözlerden dolayı ceza verilmesi komedi" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Deniz Ogan’ın haberine göre, herhangi bir ceza verilmesinin hukuken mümkün olmadığını ifade eden Polat, "Çünkü YSK üyelerine yönelik herhangi bir beyan yok. Bu olayların gelişiminden ve müvekkilimin ifadesinden tüm basında yer alan olayın yansımalarında açıkça belli. Zorlamayla müvekkilimin kastı bu olmamasına ve bunu defalarca beyan etmiş olmasına rağmen 'zorlamayla niyet okumak hukukun koruyabileceği ve hukukun sınırları içerisinde kalarak verilmiştir' denilebileceği bir kararın konusu olamaz" diye konuştu.

Adil yargılama konusundaki şüphelerini dile getirdiğini ifade eden Polat, "Kişilerin siyasi mensubiyetlerinin yargılama sırasında rol oynamaması gerektiği düşüncemizi de söyledik" değerlendirmesini yaptı.

Polat şöyle devam etti:

"Hukuken olmayan ve YSK üyelerine yönelik bir kasıt da içermeyen sözlerden dolayı ceza verilmesi komedi. Bu komediye sayın mahkemenin alet olacağına düşünmek istemiyorum. Detaylı savunmalarımızı yapacağız."

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