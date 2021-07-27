CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Suriyeliler ve Afgan Mülteciler Türkiye'nin bir numaralı milli beka sorunudur

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye'deki mülteciler hakkında yaptığı açıklamada "Suriyeliler ve Afgan Mülteciler Türkiye'nin bir numaralı milli beka sorunudur. Başıboş mültecileri ülkeye kayıtsız sokanlar suç işlemektedir. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından, Suriyeli ve Afgan mültecilerle ilgili açıklama yaptı.

Özkoç, "Başıboş mültecileri ülkeye kayıtsız şartsız sokanlar suç işlemektedir" dedi. "Suça sessiz kalanların da hata yapanlar kadar suçlu" olduğunu belirten Özkoç'un açıklaması şöyle:

"Suriyeliler ve Afgan Mülteciler Türkiye'nin bir numaralı milli beka sorunudur. Başıboş mültecileri ülkeye kayıtsız sokanlar suç işlemektedir. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Suça sessiz kalanlar hata yapanlar kadar suçludur! Tarih susanları unutmaz!"